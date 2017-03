Lørenskog – Lillehammer etter sudden death 1–2 (sammenlagt 3 – 4)

Lillehammer er semifinaleklare etter en nervepirrende kamp i Lørenskog Ishall. Etter tre perioder viste statistikken 68 skudd på mål. Kun to gikk inn. Dermed stod det 1 – 1 etter siste periode som var preget av stundens alvor. Dermed måtte det spilleforlengelse til for å avgjøre hvem som skulle få den siste semifinalen.

I Sarpsborg slo Sparta tilbake etter å ha tapt verdens lengste hockeykamp for fire dager siden. Storhamar er dermed ute av sluttspillet.

Stavanger Oilers og Frisk Asker er allerede klare for semifinalene.

Hvem som møter hverandre i semifinalene blir klart fredag morgen.

– Ikke mye får meg til å grine, men i dag grein jeg

Det er en hes supporterleder i som snakker med NRK rett etter kampslutt.

– Det er ikke mye som får meg til å grine, men i dag grein jeg da Cameron scoret det siste målet, sa Roger Opsahl Haugen.

Lillehammer slo serietoeren. Det imponerte Haugen.

– Nå har vi ødelagt både gullsjansene deres i serien og i sluttspillet. Dette er bare helt rått.

FORNØYD: Supporterleder Roger Opsahl Haugen jublet etter kampslutt. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Jevnt

Lillehammer hadde de største sjansene i første periode, men det var Lørenskog som kom til flest avslutninger.

De om lag 1700 tilskuerne måtte vente til andre periode på kampens første scoring. Da satt canadiske Stephan Vigier pucken i mål for et Lillehammerlag i undertall. Lørenskog økte presset raskt etter scoringen og gjorde jobben til Lillehammer-målvakt Christoffer Bengtsberg travel. Med fem minutter igjen av omgangen utliknet Lørenskog ved Mikael Dokken.

Tredje periode var preget av flere store muligheter for begge lag, men avgjørelsen lot vente på seg.

Brett Cameron ble til slutt helten 16 minutter på overtid og sørget for at Lillehammer-fansen kunne juble for semifinaleplass.

ANGREP: Lillehammer presset i første periode. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Det gjør vondt i hjertet

Lillehammersupporter Thea Marie Hølen var i fyr og flamme rett før kampslutt.

– Det gjør vondt i hjertet. Det er veldig spennende, sa Hølen.

Kampen var fjerde gang Lillehammer spilte den syvende og avgjørende kampen i sluttspillet. Statistikken før kveldens kamp viste én seier og to tap. Nå viser den altså to seiere og to tap.