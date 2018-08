– Jeg måpte da jeg så det, forteller Solbakken om trekassen som var fullstendig dekket av papir som vepsen har brukt for å lage bol.

Bare noen meter fra huset i Hunndalen i Oppland, har en vepsekoloni bosatt seg i en av Solbakkens mange fuglekasser i løpet av sommerne.

– Det var veldig spesielt å se, forteller hun om byggverket.

Ifølge forskere er valget av bosted uvanlig for vepsen.

Gode vekstforhold

– Dette var spektakulært, sier overingeniør Arnstein Staverløkk ved Norsk institutt for naturforskning etter å ha sett bildene.

Til tross for at det ikke er uvanlig å finne små vepsebol i fuglekasser, forteller Staverløkk at det er unormalt at vepsen bygger bol utenpå en kasse.

– At vepsen utvider boligbyggingen på denne måten er ganske spesielt. Jeg har aldri sett det før, sier han.

Overingeniøren tror forholdene har vært så gode i sommer at kolonien har blitt nødt til å utvide og dermed bygge på utsiden av fuglekassen.

SPESIELT: Staverløkk forteller at han aldri har sett et vepsebol som er bygget på utsiden av en fuglekasse. Foto: Privat

Måtte fjernet bolet

Solbakken har fått mange reaksjoner fra venner og kjente etter at hun la ut bilde av vepsebolet på sosiale medier. Hun tror vepsen har vært i området rundt fuglekassen en god stund før hun oppdaget det.

– Vepsen er iherdige og utrolige, sier hun.

Ektemannen har nå fjernet det spesielle vepsebolet.

– Vi har hatt mye veps rundt her både ute og inne. Derfor fjernet vi det, forteller Solbakken.

Anbefaler å unngå vepsebol

– De har bygget nesten til det ugjenkjennelige. Man kan nesten ikke se at det er en fuglekasse der inne, sier Staverløkk om vepsens byggverk.

VIL UNDERSØKE: Staverløkk sier det er vanskelig å fastslå hvilken type veps det er som hadde slått seg ned i fuglekassen til Solbakken. Foto: Kjersti Anderdal Bakken / NRK

Det er mye veps i år, ifølge ekspertene, og rådene for å bli kvitt insektene har sirkulert i media de siste ukene. Staverløkk anbefaler å holde seg unna vepsebol istedenfor å fjerne dem.

– De dør jo utover høsten og vil forsvinne av seg selv, sier han.