Kun ett av lammene døde under angrepet, mens 16 måtte avlives på grunn av skadene. Alle var utenfor ulvesonen, det vil si områder der det av hensyn til beite ikke skal være ulv.

– Jeg spør meg sjøl: hvorfor driver jeg med dette? Jeg har holdt på med sau i 20 år, og i 18 av disse har jeg levd med rovdyrangrep, sier sauebonde Jo Inge Haugseth.

Sauebønder i Rendalen skal i dag ut og lete etter nye kadaver.

Rovviltkontakt Stein Arne Brendryen i Statens Naturoppsyn sier undersøkelser bekrefter at alle lammene er drept av ulv.

– De bare biter

I helga har han avlivet egne lam etter at de har vandret omkring med store lidelser.

– Flere av dem er bitt bare en eller to ganger, og flere av dem er ikke spist av i det hele tatt. Dette er en skremmende aggressiv adferd, sier Haugseth.

Fylkesmannen i Hedmark har gitt fellingstillatelse i området, men Haugseth frykter at letingen kan bli svært vanskelig

– På barmark er det en vanskelig jobb å lete etter ulv, det er mange eksempler på at det kan ta lang tid å finne dem.

I fjor sommer skadet eller drepte en ulv 300 sauer på Hadeland og Toten. Det tok over to måneder før den ble funnet og skutt.

To ulverevir tatt ut i fjor

Han oppfordrer norske politikere til å «velge enten ulv eller sau».

– Det går ikke an å si: ja takk, begge deler. Det er ikke mulig å ha ulv i beiteprioritert område. Da er det bedre å være ærlig og si at her skal vi ha ulv.

I fjor ble det gjennomført en omstridt ulvejakt, der 19 ulver i revirene i Osdalen og Julussa ble tatt ut.

– Det er stor avstand mellom disse revirene og de områdene der sauene ble drept i helga, sier seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Hedmark.

Han sier det er godt mulig at ulven eller ulvene som har vært på ferde i Rendalen kommer fra Sverige. DNA-tester vil etter hvert vise om det stemmer.

Tidligere i vår ble 14 sauer drept eller skadet av ulv i Stor-Elvdal i Hedmark. I Oppland er 13 sauer tatt av ulv på Hadeland og 6 i Gausdal.

Dermed er angrepet i helga i Rendalen det verste ulveangrepet så langt denne beitesesongen i innlandet.