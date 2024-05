Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Nesten 400 saker har blitt henlagt så langt i år på grunn av manglende kapasitet hos politiet i Innlandet. Dette er bare én av flere henleggelseskoder, det totale antall henleggelser er langt høyere.

Bistandsadvokat Elisabeth Viken mener flere saker har blitt henlagt uten nærmere etterforskning.

ikke å etterforske alvorlige saker grundig nok. Politiet i Innlandet opplever et sterkt press på grunn av flere drapssaker, og har ikke kapasitet til å etterforske alvorlige saker som ikke er drap.

Mandag skal Politidirektoratet og Innlandet politidistrikt ha et møte for å diskutere kapasitets- og budsjettutfordringer.

Bistandsadvokat Viken mener at mangelen på prioritering og etterforskning av saker skader tilliten til politiet.

– Dette er en sak der en anmeldte sin tidligere ektefelle for vold i nære relasjoner, både overfor seg selv og overfor to felles barn.

Ved kontoret til bistandsadvokat Elisabeth Viken i Hamar er det fullt av dokumenter.

Saken Viken viser frem, som handler om både fysisk, psykisk og seksualisert vold, ble anmeldt i august i fjor. I februar ble den henlagt på bevisets stilling.

Med en gang en bistandsadvokat er inne i bildet, er det snakk om alvorlige saker. På kontoret til Elisabeth Viken har hun opplevd at flere saker til hennes klienter har blitt henlagt den siste tiden. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Viken mener saken ble henlagt uten nærmere etterforskning.

– Og hvor man ikke engang valgte å avhøre barna, sier hun.

Dette er bare en av mange saker politiet ikke har fått prioritert den siste tiden.

I en sak der faren gjorde datteren gravid, fikk han kortere straff på grunn av lang saksbehandlingstid.

Kritisk situasjon

Politiet i Innlandet opplever et sterkt press på grunn av flere drapssaker.

– Det er kritisk. Alle ressursene våre går til å etterforske drap. Det fører til at vi ikke får etterforsket andre prioriterte saker, som vold i nære relasjoner og voldtekt, sa Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt til NRK nylig.

I løpet av årets fire første måneder har politiet i Innlandet henlagt like mange saker på grunn av manglende kapasitet, som det ble gjort i henholdsvis hele 2022 og 2023.

Oversikten viser henleggelser i saker på personnivå, altså i saker der én eller flere personer blir gransket. Vi har trukket frem årsakskodene som kan indikere mangel på kapasitet hos politiet:

Siden oktober har ni personer blitt drept bare i dette ene fylket.

Disse har blitt drept i Innlandet siden oktober 2023 Ekspander/minimer faktaboks 03.10.2023: Kvikne i Tynset. En 24-år gammel tysk kvinne ble drept av sin kjæreste. Gjerningsmannen døde nylig i fengsel og saken er derfor henlagt. 11.11.2023: Hamar. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for å ha drept søsteren sin. Han skal ha skutt henne, men også stukket henne med kniv og slått henne med en hammer. Statsadvokaten mener mannen må dømmes til tvungent psykisk helsevern. 30.12.2023: Flisa, Åsnes. En mann i slutten av 70-årene ble funnet død i sin fritidsbolig. Obduksjonsrapporten viste at mannen ble funnet med et prosjektil i hjernen, altså skutt. Samboeren ble siktet for drapet 11. januar. 31.12.2023: Løten. 37 år gamle Ole Andreas Sønstvedt ble meldt savnet. Senere ble en kvinne i 40-årene pågrepet på en gård i Løten, siktet for drap eller medvirkning til drap. Brente levninger av 37-åringen ble funnet i en låve på gården til kvinnen. 02.01.2024: Elverum. 30 år gamle Rahavy Varatharajan ble drept av en mann som hun hadde bedt om besøksforbud mot gjentatte ganger. Han skal ifølge politiet ha fulgt etter henne i bil til Elverum. Han døde på sykehuset dagen etter. Begge døde av skuddskader. 06.01.2024: Vinstra i Nord-Odal. Kvinnen ble drept på hotellet hun jobbet på, på Fefor høyfjellshotell. Gjerningsmannen jobbet på hotellet. Han har erkjent å ha gjort drapet. 26.01.2024: Kirkenær i Grue. 75 år gamle Aina Hynne ble drept etter å ha blitt utsatt for grov vold. Hun hjalp drapssiktet med praktiske gjøremål. Mannen er erklært strafferettslig utilregnelig. 14.03.2024: Austvatn i Nord-Odal. 44 år gamle Bårde André Spildrejorde ble funnet skutt og drept. Broren, som selv ringte nødetatene, ble pågrepet og siktet for drap. Han ble senere løslatt. En annen mann i 50-årene er siktet for drapet. 07.04.2024: Braskereidfoss, Våler. Geir-Arne Lervik (55) ble drept med kniv i sitt eget hjem. En siktet kvinne i 50-årene er varetektsfengslet. Trykk på datoen for å lese mer om drapene. Denne faktaboksen er sist oppdatert 6. mai. 2024.

Et mistenkelig dødsfall i Åsnes kan heller ikke prioriteres. Det opplyste politiet i begynnelsen av april.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at mannen trolig døde av omfattende hodeskader.

Skadene kan skyldes fall, men politiet kan ikke utelukke at det har skjedd noe kriminelt.

En mann ble funnet død i Åsnes i begynnelsen av mars, men politiet vet ikke om dødsfallet skyldes noe kriminelt. Foto: Frode Meskau / NRK

– Saksbunkene har aldri vært så store

Innlandet politidistrikt har ikke kapasitet til å etterforske de alvorligste sakene som ikke er drap, som er typisk familievold- og sedelighetssaker, bekrefter leder i Politijuristene, fagforeningen til påtalejuristene, Julie Dalsveen.

– Saksbunkene har aldri vært så store som nå og de har ikke inneholdt så stor andel alvorlige saker som nå. Og dette øker, sier hun og legger til:

– Andre alvorlige saker ligger på vent og kan måtte henlegges.

– Publikum er selvsagt ikke fornøyd med at sakene de anmelder henlegges. Mange henleggelser påklages. Slik situasjonen er nå kan imidlertid påtalemyndigheten ikke iverksette etterforsking i like mange saker som før, sier Julie Dalsveen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dalsveen forteller at påtalejuristene opplever mer press enn før både fra forsvarere, bistandsadvokater, retten og media fordi sakene ikke får god nok behandling.

Påtalejuristene jobber i økende grad overtid for å ivareta sakene, forteller hun.

– Flere av disse sakene blir liggende før etterforsking iverksettes, og etterforskingen tar lengre tid. I praksis går dette ut over fornærmede og siktede som venter på fremdrift i sakene sine. Slik situasjonen er nå er ikke politidistriktet rigget til å gjøre den jobben vi er satt til.

Sakene hos Innlandet politidistrikt er mange flere enn før. Dette er Hamar politihus. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ønsker styrket kapasitet

Dalsveen mener det blir verre år for år.

Politiet har tatt ned nærmere 40 stillinger for å spare penger. I tillegg er det bestemt at politidistriktet må nedbemanne med 10 prosent på påtalejurister.

Hun mener distriktet trenger mer penger for å komme i balanse både mannskapsmessig og økonomisk.

Johan Martin Welhaven, leder for Felles enhet for påtale, bekrefter at politidistriktet står i en ekstra krevende situasjon nå.

– Vi tvinges til å også måtte henlegge saker som gjelder mer alvorlige lovbrudd, sier han i en e-post til NRK.

– Hva må til for å bøte på utviklingen?

– Styrket kapasitet med flere etterforskere og påtalejurister.

Johan Martin Welhaven sier at utviklingen gjør at han frykter for rettssikkerheten, at de som blir utsatt for kriminalitet ikke blir beskyttet godt nok og ikke minst at tilliten til at politiet bidrar til trygghet i samfunnet rokkes ved. Foto: POLITIET

På spørsmål fra NRK om saken bistandsadvokat Viken sikter til, sier Welhaven at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker, og at denne dessuten er under klagebehandling.

Dette sier politimesteren om budsjettet og kutt hos påtalejuristene Ekspander/minimer faktaboks «Politimesteren er ansvarlig for den overordnede budsjettrammen for politidistriktet, og ta de de grep som ansees nødvendig for å levere et budsjett i balanse ved årets slutt. I budsjettet for 2024 har Innlandet politidistrikt innført et rammetrekk totalt på 48 millioner kroner for å få budsjettet i økonomisk balanse, hvorav om lag 4,9 millioner kroner av disse er ett kutt for Felles enhet for påtale.»

Bruker mye krefter for å anmelde

Før alle drapene rammet Innlandet politidistrikt, har Viken opplevd at sakene har blitt etterforsket mer bredt før saken blir besluttet henlagt.

Viken sier det er vanskelig for hennes klienter å forstå hvorfor det tar så lang tid, eller at sakene blir henlagt.

– Det at man ikke blir prioritert hos politiet, det gjør jo noe med tilliten til politiet. Det gjør også noe med motet å gå til en anmeldelse, som jo er et alvorlig skritt for mange.

Elisabeth Viken er bistandsadvokat i Campbell og co. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Det er lang ventetid å få anmeldt nye forhold, sier Elisabeth Viken på vegne av klientene sine.

Hun har ofte saker som handler om mishandling i nære relasjoner eller voldtekter. De siste sakene hun har hatt nå, er voldtekter.

– Jenter har mobilisert masse krefter for å ta det skrittet å anmelde. Da har det vært opptil tre til fire ukers ventetid på å komme inn og få et tidspunkt, som er veldig belastende, sier hun.

Til vanlig tar det én til to uker for å levere en anmeldelse, forteller hun.

– Dette er jo saker som de fornærmede mobiliserer ganske mye krefter for å ta tak i, og for i det hele tatt å vurdere om det skal anmeldes. Og da er det ganske beklagelig at det tar så lang tid å få tidspunkt. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Mandag møtte politimester Johan Brekke fra Innlandet politidistrikt Politidirektoratet for å diskutere kapasitetsutfordringer og konsekvensene av de mange drapssakene og andre alvorlige saker i Innlandet.

– Vi har formidlet situasjonen i Innlandet, og så forventer jeg at det kommer en eller annen oppfølging fra Politidirektoratet i etterkant, sier Brekke.

Økonomiske rammer var imidlertid ikke tema i møtet, sier han.

– Hvis ikke økonomisk, hva slags oppfølging?

– Nei, det kan være annen faglig oppfølging. Ellers har vi fått god bistand fra distriktene rundt oss. Kripos har vært sentral, så i den grad vi skulle få nye, alvorlige saker, har vi mulighet til å få bistand fra andre.

Inntil videre må de ansatte belage seg på å fordele oppgavene best mulig, og rett og slett legge saker på vent på grunn av tøffe prioriteringer, bekrefter Brekke.

– Vi kan ikke forskuttere utfallet av møtet, men vi ser og har stor forståelse for at Innlandet nå står i en ekstraordinær og krevende situasjon, skrev fungerende avdelingsdirektør Hallvard Holm Brenna til NRK i en e-post før møtet.

Nylig fikk en kampsporttrener, som er dømt for overgrep, tre måneder strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid.