Zoolog: Ravnen tar ikke feil av egg og golfballer – den stjeler for moro skyld

I år har ravnene satt ny tyverirekord i Alta. De har stjålet 8000 golfballer til en verdi av 150.000 kroner. Pengene er ikke det enste problemet. Golferne fortviler når de går mot greenen etter et perfekt slag – og ballen er søkk vekk.

Ravner er så smarte at det ikke er lett å skremme dem, sier zoolog Petter Bøckmann. Foto: Ekroll, Anne Liv

Fenomenet er rapportert fra store deler av verden, og forskerne har lett etter en forklaring. Mange har foreslått at ravnen tar feil av golfballer og fugleegg, men den teorien avfeier zoolog Petter Bøckmann ved Naturhistorisk Museum i Oslo.

– Her snakker vi om noen av planetens aller hvasseste fugler. Kanskje tar de feil én gang, men det er lett å merke forskjell på en hard golfball og et mykt egg med masse god mat i, sier Bøckmann.

Ravner kan løse infløkte problemer, for eksempel å manipulere fotoceller for å slå på gatelys. Foto: Trond Berg / NRK

Slu taktiker

Ravnenes intelligens er nemlig legendarisk. Kontrollerte eksperimenter har vist at ravnene tenker strategisk, lurer hverandre når de gjemmer mat, og planlegger for framtida. De har klart å løse taktiske oppgaver som sjimpanser ikke mestrer.

I Yellowknife i Canada lærte de å slå på gatelys om dagen ved å dekke til fotocellene. På den måten fikk de varme sitteplasser. Etter hvert lærte de å hakke løs hele sensoren, slik at lysene sto på døgnet rundt.

Men hvorfor stjeler de golfballer hvis de ikke tror det er mat?

– Jeg vil tro at dette er ravner som er ute og leker, rett og slett, sier Bøckmann.

– For sosiale dyr er dette en måte å vise sine mentale ferdigheter på.

Bøckmann viser til at selv enkelte øglearter kan engasjere seg i formålsløs lek. For intelligente flokkdyr er det enda mer vanlig.

Zoologen har ingen forslag til hvordan leken kan gjøres mindre morsom for ravnene.

– Ravner har veldig godt syn, så det hjelper ikke å spille med baller i andre farger. Det viktigste må være å pelle opp etter seg, ikke la ballene ligge og slenge, slik enkelte golfere har en tendens til å gjøre.

Ravnene opptrer i flokk – opptil 70 individer tidlig på morgenen, ifølge golfklubben. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Skremmes ikke

Fugleskremsler og falske rovfuglfigurer fungerer på «halvteite fugler som duer», ifølge Bøckmann, men ikke på ravnen.

– Det å få møte dyr som er såpass intelligente er et privilegium. Sett pris på det faktum at hvis du ikke plukker opp ballen, så gjør ravnen det for deg, sier Bøckmann.

En annen mulighet er selvsagt å alliere seg med ravnen. På et australsk fugleforum fortelles det om en caddy som fant ravnenes overnattingsplass, der han plukket golfballer han kunne selge.

Smart som en ravn!