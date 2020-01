Vil styrke Forsvaret med ungdom som spiller dataspill: – Dette er «nerdenes revansje»

Det er ikke mange år siden ungdom som satt på barnerommet og spilte dataspill, var hodebry for mang en forelder. Hva skulle det bli av dem? Vel, verden har endret seg, og nå håver de norske e-sportstjernene inn penger og heder for sine prestasjoner.

Og flere av egenskapene de har, er også ettertraktet for å bistå med å beskytte landet vårt. Det forteller forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Under denne ukens årlige tale i Oslo Militære Samfund fortalte han om opptrappingen av det norske forsvaret.

Særlig løftet ministeren fram den teknologiske utviklingen, og beskrev det som «den fjerde industrielle revolusjon».

– På mange måter er dette «nerdenes revansje», sier Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen holdt forsvarsministerens årlige tale for Oslo militære forbund denne uken. Da lanserte han muligheten for gamere inn i Forsvaret. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Flyr drapsdroner

For når teknologien inntar alle deler av Forsvaret, har de behov for en del annen kompetanse enn de allerede har. Forsvarsministeren mener ungdom som spiller dataspill kan bli nyttig for Forsvaret i framtiden.

– Vi må tenke annerledes for å bygge et mer fremtidsrettet forsvar. Det vil bli stilt strengere krav til ungdommene vi rekrutterer, men også til utdanningsinstitusjonene i fremtiden, sier Bakke-Jensen.

Dette har også det amerikanske forsvaret gjort. De har tidligere arrangert e-sportskonkurranse for å plukke ut de beste spillerne, og de har rekruttert spesifikke e-sportsutøvere for å fly drapsdroner.

Droneinstruktør ved Luftforsvarets flytaktiske skole tester dronen Black Hornet. Dronen veier 17 gram og er utformet med tanke på overvåkning og rekognosering for bakketropper. Foto: Simen Rudi / Forsvaret

– Veldig kult

En e-sportutøver bruker gjerne åtte-ti timer bak skjermen hver dag, er dedikert, og veldig god til å konsentrere seg. E-sportutøver Ludvik «Aitzy» Jahnsen er enig i at dette er ettertraktet egenskaper.

Han og laget Faze Clan spiller et av verdens største e-sportsspill, overlevelsesspillet Playerunknown's Battlegrounds. I fjor kom han på 2. plass i Global Championship-finalen.

– Det er ganske interessant at de ønsker gamere, men jeg vet ikke helt om det er den karriereveien mange gamere i utgangspunktet tar, sier Jahnsen.

«Aitzy» Jahnsen ler litt da han hører forsvarsministerens utspill om «nerdenes revansje».

– Det kan ligge noe i det. Det at Forsvaret ønsker gamere velkommen viser at de ikke bare er ubrukelige og sitter på rommet, men også kan gjøre noe nyttig. Det er veldig kult.

Nyere forskning har antydet at å spille videospill kan bremse den naturlige nedbrytningen av kognitive funksjoner, øke nøyaktigheten og være like effektiv til å behandle depresjon som terapi.

Til og med den amerikanske hæren bruker spill for å behandle soldater med posttraumatisk stresslidelse, PTSD.

– E-sport blir bare mer og mer populært. Jeg tror mange foreldre framover vil ønske at barna drømmer om å bli e-sportsutøvere heller enn fotballspillere. For fotballproff er det vanskeligere å bli, sier han.