Mener spionanklager må løses av Norges mektigste politikere

– Dette har en politisk farge over seg. Kanskje er det en liten sak om et eller annet og så bruker man det politisk for å skape litt «takk for sist».

Det sier forretningsmannen Atle Berge. Han er selv anklaget for å drive virksomhet som kan karakteriseres som spionasje i Russland. Han føler sympati med Frode Berg som nå er fengslet i landet med enda verre anklager hengende over seg.

Tidligere grenseinspektør Frode Berg, som bor i Kirkenes, ble arrestert under en reise til Russland. Tirsdag kom meldingen om at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter og ble arrestert for spionasje av den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Foto: Amund Trellevik

Innreiseforbud i ti år

Atle Berge ble i fjor arrestert utenfor sitt eget hjem i Murmansk og senere avhørt av sikkerhetstjenesten FSB. Han kom seg hjem til Norge, men ikke tilbake til Russland.

Han har fått innreiseforbud i ti år – og næringsministeren har forsøkt å ta opp saken med Russland.

– Hvis slike ting skal løses, så må det løses på det høyeste nivå i Norge. Det er utenriksminister eller statsminister, mener Berge, som ikke tror på en løsning hvis lavere rangerte folk fra Utenriksdepartementet holder kontakten med Russland.

– Det har absolutt ingen hensikt.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har foreløpig valgt å ikke kommentere den pågående saken.

– Ikke sak mellom Norge og Russland

Selv om enkelte mener at spionanklagene mot Frode Berg er en del av utenrikspolitikken til Russland, mener andre igjen at den pågående saken neppe vil gjøre alvorlig skade på forholdet mellom Russland og Norge.

Lars Rowe mener spionanklagene mot Frode Berg ikke er en sak mellom staten Norge og staten Russland. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

– Dette er en sak mellom privatpersonen Frode Berg og staten Russland, sier seniorforsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Det mellomstatlige forholdet som sådan behøves ikke svekkes veldig. Men jeg tror nok folk-til-folk-samarbeidet kan få seg en midlertidig knekk av dette. Hvem vil reise til Russland under slike omstendigheter?

Admiral Vjatsjeslav Popov har tidligere vært sjef for Nordflåten i Russland. Da besøkte han Norge flere ganger. – Nordmannen ble stanset da han forsøkte å skaffe seg hemmelige opplysninger om det russiske marinen og deres aktivitet i nord, sier han. Foto: Stig Ove Voll / NTB scanpix

Den russiske admiralen Vjatsjeslav Popov mener heller ikke det er en sak mellom Norge og Russland. Han mener den påståtte spionasjen har en annen oppdragsgiver i skyggene.

– Det han har gjort er diktert av Nato og ikke i Norges interesse, sier han til den russiske tv-stasjonen Tsargrad.

Leder Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet mener det er en ganske dramatisk sak, men tror ikke den vil påvirke samarbeidet videre. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Rekordår for samarbeid

Lars Georg Fordal – leder i Barentssekretariatet som støtter opp om norsk-russiske samarbeid – mener 2017 har vært et rekordår for samarbeid mellom landene. Han mener heller ikke saken vil påvirke forholdet.

– Forholdet mellom Norge og Russland behøver ikke å berøres av en sånn enkeltsak, uansett hvor tragisk den er, sier han til NRK.

Forretningsmannen Atle Berge – som potensielt først kan sette fot i Russland i 2026 – mener det tross samarbeid, er et kjølig forhold på offisielt hold som skaper problemer.