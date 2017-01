Uværet stenger veier over hele Nord-Norge

SISTE: ​På grunn av kraftig vind har takstein løsnet fra et bygg, og havnet på et kjøretøy i Sjøgata i Mosjøen. Politiet ber folk ferdes forsiktig i området.

Flere veier i Nord-Norge er nå stengt og kolonnekjørt. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om at det i hele Nord-Norge er sterk vind, mye nedbør og vanskelige kjøreforhold både onsdag og torsdag.

Dette bildet ble tatt i femtiden i natt og viser uværet over Nord-Norge. Foto: Met.no

Været fører i dag til at det i Finnmark er 18 stengte veier og fem kolonnekjørte veier klokken halv ti.

I tillegg er det redusert framkommelighet på strekningen riksvei 94, Skaidi – Kvalsund bru. Her er det redusert sikt og vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

I Troms er det nå fire stengte veier. Årsaken er fare for ras på disse strekningene. Mens ute på Andøya er fylkesvei 82 stengt på grunn av sterk vind.

I Nordland er E6 over Saltfjellet stengt på grunn av uværet. Men også flere fergesamband er innstilt eller har avvik på grunn av været. Hele 9 veier har redusert framkommelighet.

I natt har det også blåst liten storm fra sør-sørvest, og det var mye sjø da mannskapet på seks måtte hoppe i sjøen utenfor Steigen i natt.

NRKs reporter Bård Wormdal i Skallelv mellom Vadsø og Vardø øst i Finnmark.

Liten sikt på veiene

NRKs reporter Bård Wormdal sier trafikken står helt fast på vei mellom Vadsø og Vardø.

Sikten har vært så dårlig at bilene har måttet stoppe opp, og noen av bilene har snudd for å kjøre tilbake.

– Det er mye fokk, men ikke så mye vind. Det er fokken som fører til at det nesten er null sikt, rapporterer han.

NRK-reporteren sier det er vanskelig å se hvor mange biler som står på veien i Skallelv.

I natt har vinden vært så sterk i Vardø at taket på en bygning raste ut og ble liggende i gata. Brannvesenet valgte å stenge gata i fare for at takplatene skulle treffe folk.

Vardøværingene våknet opp til at taket fra en bygning var rast ut over hovedgata i kommunen. Foto: Marius Andersen

Sendt ut OBS-varsel

Dagens værvarsel inviterer heller ikke til åpning av veiene i dag. I Nordland er det meldt store nedbørsmengder på mellom 60–110 millimeter de neste 24 timene. Nedbøren vil avta på fredag.

I Troms er det første del av onsdagen meldt fare for regn som fryser på bakken. Også i dette fylket ventes det store nedbørsmengder

I Finnmark er det vanskelige kjøreforhold på grunn av den sterke vinden, med snøfokk og etter hvert snø. Også her er det fare for at regnet fryser på bakken, når mildværet kommer onsdag formiddag. Onsdag ettermiddag er det ventet vindkast opp til 30 m/s i utsatte kyst- og fjordstrøk i Øst-Finnmark.

En rekke veier er stengt i Finnmark i dag. Slik så trafikken ut klokken 06.15.

Stor skredfare

Solveig Kosberg i snøskredvarslinga. Foto: privat

Snøskredfaren vil i dag være stor i Vest-Finnmark, Troms og Nordland. Årsaken er mildværet som vil prege Nord-Norge i hele dag.

Solveig Kosberg hos snøskredvarslinga ber folk om å holde seg unna skredutsatt terreng, nå som faregraden er satt til 4.

Et snøskred gikk i 23-tiden i går kveld på strekningen mellom Stabbursdalen og Lakselv. Skredet dekket en lang strekning, men var ikke mer enn 0,5 til 1 meter dypt. Veien ble åpnet og ryddet i natt, og ingen ble skadet i raset.