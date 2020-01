Politiet i Finnmark utelukker ikke nye razziaer, men nå er det gjennomgang av de omfattende beslagene som opptar etterforskerne. Dokumenter, telefoner, e-poster.

– Det er et enormt materiale å gå gjennom. Vi kommer til å bruke store deler av 2020 på etterforskning og pådømmelse. Det er vanskelig å si om vi greier å være i gang med rettssaker til høsten, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen.

Etterforskningsleder Torstein Pettersen varsler at det vil ta tid før det kommer tiltaler i saken. Foto: Amund Trellevik/NRK

Også Økokrim etterforsker saken, de forfølger den delen av nettverkene som har fraktet og videresolgt den ulovlige kongekrabben rundt omkring i Norge.

– Det er ikke vanskelig å bevise at noen har solgt eller kjøpt kongekrabbe, men det er minst like interessant å se hvor lenge det kriminelle salget har foregått, og hvor mye kongekrabbe det dreier seg om. Dette tar det tid å finne ut av, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim beskriver finnmarkspolitiet som navet i etterforskningen av kongekrabbenettverket. Foto: Andreas Molland / NRK

Ikke overrasket over at det tar lang tid

Forsvareren til en av de mest sentrale siktede i saken, en mann fra Øst-Finnmark, er ikke overrasket over å måtte vente på en tiltale.

– På høyst generelt grunnlag så kan jeg si at det er veldig belastende å være under etterforskning, og slik er det nok i denne saken og. Så det er et ønske om å bli ferdig så fort som mulig, sier advokat Vegard Aaløkken.

Klienten hans satt varetektsfengslet i fire uker før jul, og har nektet å avgi forklaring til politiet.

– I hvilken grad kan din klient bidra til en slik rask løsning?

– Han må jo bare avvente resultatet av etterforskningen, sier Aaløkken.

Vegard Aaløkken er forsvarer for en av de siktede i saken. Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Uklart hvor mange som er siktet totalt

Politiet i Finnmark har sagt at de har siktet 16 personer i saken, mens Økokrim ikke har vært villige til å gi slipp på den sammen informasjonen.

Dermed er det uklart hvor mange personer de to nettverkene utgjør.

Dette er de som er siktet av politiet i Finnmark, én kvinne, femten menn. Økokrim har ikke delt ut informasjon om de øvrige siktede, så det endelige tallet er trolig langt høyere. Foto: Andre Håker / NRK

Økokrim varsler at de i stor grad kommer til å lene seg på den etterforskningen som nå foregår i Finnmark.

– Det er Finnmark som er navet i denne etterforskningen. Virksomheten har sitt utspring og sitt hovedbol i Finnmark, mens vi har medvirkere, avhendere og transportører her nede. Så mange av de aktørene vi etterforsker må koordineres med det politiet i Finnmark finner ut av.

Kongekrabben er en verdifull vare, men kan ifølge den ferske dommen fra Nord-Troms tingrett kjøpes ulovlig til en tredel av markedsverdi. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Venter ingen flere tilståelsessaker

Før jul ble en mann fra Tromsø dømt til ett år og fire måneders fengsel etter å ha innrømmet videresalg av ulovlig kongekrabbe. Ifølge dommen fra Nord-Troms tingrett har han solgt krabben til 195 kroner per kilo, mot en markedspris på opp mot 600 kroner.

Mannen skal ha sittet igjen med drøye 40 kroner per kilo, og ble også idømt en inndragning på 452.000 kroner.

– Det er ingen lignende saker som ligger klar til pådømmelse nå, sier Pettersen.