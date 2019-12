Mannen i 50-årene fra Troms må i fengsel i ett år og fire måneder for ulovlig salg av kongekrabbe.

I tingrettet forklarte mannen at han fikk levert krabber fra en ikke navngitt leverandør i Finnmark.

Ifølge dommen har han erkjent i avhør å ha videresolgt minst 7.000 kilo kongekrabbe. Krabben ble levert i umerkede esker til en person på Sørlandet. Svindelen pågikk fra 2009 til november i år da han ble pågrepet av politiet. Den samlede verdien på kongekrabben har blitt beregnet til å være på minst 3,5 millioner kroner.

Under pågripelsen beslagla politiet 268.000 kroner i kontanter fra mannens hjem. Pengene var oppgjøret fra det siste salget.

Nord-Troms tingrett dømte mannen til også å betale 452.000 kroner tilbake til staten. I tillegg har han mistet retten til å drive kjøp og salg av fisk og skalldyr i fem år.

STORE VERDIER: Under ransakelsene i november ble det tatt beslag i blant annet kongekrabber, penger og utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe. Foto: Politiet

Hovedpersoner sitter varetektsfengslet

Minimum 16 personer er hittil siktet i saken som er rullet opp av Finnmark politidistrikt og Økokrim.

To personer antas å være hovedmennene i den omfattende kongekrabbesvindelen. Innen fredag må politiet i Finnmark ta stilling til om de vil be om ytterligere varetektsfengsling av disse to personene. Foreløpig har de ikke tatt stilling til det. Etter pågripelsene i november fikk politiet medhold i at hovedmennene skulle varetektsfengsles i fire uker.

Politiet mener det er to ulike nettverk som har drevet svindelen. Et av nettverkene kan ha blitt avslørt da Tollvesenet i sommer gjorde tidenes største beslag av kongekrabbe.

Beslaget ble gjort på Polmak grensestasjon i juli, 377 kilo ble funnet i varebilen til en 51 år gammel mann fra Øst-Finnmark. Mannen er trolig blant de 16 som politiet i Finnmark har siktet i saken.

Blant de øvrige som er i politiets søkelys er en mor, som er mistenkt i saken, og hennes sønn, som er siktet. Sønnen driver et transportselskap.

Politisperring ved et av beslagsstedene i Øst-Finnmark. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Landsomfattende nettverk

Det er fortsatt ukjent hvor mange som totalt er siktet i saken. Økokrim vil ikke gå ut med disse opplysningene.

– Vi ønsker at minst mulig av det vi vet skal nå ut, siden vi frykter det vil kunne ødelegge for etterforskningen dersom ulovlige krabbehandlere får vite om hva vi vet, sa førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til NRK nylig. Han varslet at det kan komme nye framstøt fra politiet de neste ukene og månedene.