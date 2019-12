Kongekrabbesvindelen: Dette er nettverkene

Mens fangsten av kongekrabben har foregått i Øst-Finnmark, har distribusjonsnettet operert i de fleste kroker av landet, ifølge Økokrim. Mandag fikk NRK oversikt over siktelsene som Finnmark politidistrikt har tatt ut i saken.

Totalt er 16 personer siktet i kongekrabbefylket, tre av disse er varetektsfengslet. I tillegg kommer to som hører hjemme i Nordland og Rogaland. De som er siktet er i 30- til 60-årsalderen, én kvinne og femten menn, og må svare for ulovlig fangst, omsetning og heleri.

Finnmark politidistrikt står bak opprullingen av den ulovlige krabbehandelen, de pågrep og siktet ytterligere fire personer sist uke.

Politisperring ved et av beslagsstedene i Øst-Finnmark. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Holder lokk på landstallene

Det er fortsatt ukjent hvor mange som er siktet i resten av landet, Økokrim vil ikke gå ut med disse opplysningene.

– Vi ønsker at minst mulig av det vi vet skal nå ut, siden vi frykter det vil kunne ødelegge for etterforskningen dersom ulovlige krabbehandlere får vite om hva vi vet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim. Han varsler at det kan komme nye framstøt fra politiet de neste ukene og månedene.

– Har politiet gjennomført aksjoner i saken utenfor Finnmark den siste uken?

– Hvis det hadde vært noen aksjoner ville jeg ikke sagt noe om det, svarer Kampen.

Håvard Kampen er førstestatsadvokat i Økokrim. Foto: NRK

Nettverk 1 Mann Øst-Finnmark Siktet for betydelig ulovlig fangst av kongekrabbe, ulovlig omsetning. Varetektsfengslet i 4 uker.

Kvinne Øst Finnmark Siktet for heleri av utbytte.

Mann Øst-Finnmark Siktet for medvirkning til ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning.

Mann Øst-Finnmark Siktet for medvirkning til ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning.

Mann Øst-Finnmark Siktet for medvirkning av ulovlig fangst av kongekrabbe, ulovlig omsetning og grovt heleri. Varetektsfengslet i 4 uker.

Mann Øst-Finnmark Siktet for medvirkning av ulovlig fangst av kongekrabbe og ulovlig omsetning.

Mann Øst-Finnmark Siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Mann Øst-Finnmark Siktet for omsetning og transport av ulovlig fisket kongekrabbe, varetektsfengslet i 4 uker.

Mann Øst-Finnmark Siktet for omsetning og transport av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Nettverk 2 Mann Rogaland Sentral rolle. Siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe

Mann Øst-Finnmark Sentral rolle. Siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Mann Øst-Finnmark Siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning.

Mann Øst-Finnmark Siktet for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe.

Mann Nordland Siktet for medvirkning til omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Mann Øst-Finnmark Siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe.

Mann Øst-Finnmark Siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe.



To ulike nettverk

Det er nå til sammen 16 personer som er siktet i Finnmark Politidistrikt i tilknytning til saken. 14 av disse er pågrepet eller siktet i løpet av de siste to ukene, mens to av dem ble siktet tidligere i høst.

– Politiet har avdekket to ulike nettverk som er mistenkt for ulovlig fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe. De siktede ser ut til å ha hatt ulike roller i nettverkene, der noen har vært mer sentrale, og andre har hatt en mindre og mer perifer rolle. Vi er tidlig i etterforskningen og vi presiserer at rollene og siktelsene kan bli endret, sier politioverbetjent Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt.

– Dette fortsetter å være et stort sakskompleks, med mange involverte. Det er ennå for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart. Politiet fortsetter å gå gjennom og analysere beslag, samt avhøre siktede og vitner.

Politioverbetjent Torstein Pettersen er leder for etterforskningen ved Finnmark politidistrikt. Foto: Amund Trellevik/NRK

Rammer næringens renommé

Blant de siktede i saken er flere menn fra Båtsfjord. Folk her frykter for næringens rykte.

– Det er først og fremst ganske trist når slike ting blir avdekket. Veldig mange har nok forhåndsdømt en hel næring, som igjen gir et dårlig renommé, både innad og utad i Norge. Og til syvende og sist er vi jo avhengige av å ha tiltro i markedet, sier leder Andreas Bye Paulsen i Båtsfjord Fiskarlag.

Carl Fredrik Harjo eksporterer kongekrabbe til USA og Tyskland, og forteller at den siste ukes avsløringer ikke er helt overraskende. Det har gått rykter lenge.

– Det har vært snakket om at det har foregått ting. Folk har vært uglesett og mistenkeliggjort. At man ser på hverandre som at man skal holde på med – ja – med fantestreker, sier Harjo.

Carl Fredrik Harjo forteller at ryktene har gått lenge i Båtsfjord. Han er glad politiet nå tar tak i nettverket. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Men blant fiskerne er det likevel en annen ting som bekymrer minst like mye.

– Faren er at det kan bli veldig mye kontroller, og ikke jobb med sikkerhet og beredskap som vi også er avhengige av. Som vi ser i dag skifter været fort, og vi er avhengige av å ha noen der som kan hjelpe oss. Og ikke nødvendigvis kontrollere oss hver eneste dag, selv om vi som prøver å gjøre dette på en ordentlig måte ikke har noe imot kontroller heller, sier Paulsen.

Hos Økokrim forteller førstestatsadvokaten at de ikke hadde ventet at den ulovlige virksomheten skulle være så stor som avdekket.

– Vi er overrasket over å se hvor lenge de har kunnet holde på med salget av kongekrabbe, og hvor mye krabbe de har omsatt, sier Kampen.

Etter det NRK forstår kan nettverkene ha omsatt for flere titalls millioner kroner over årene.