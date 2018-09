Tidligere E-sjef frykter Norge mister Finnmark: – Vi kan velge å overse realitetene

Søndag ble det kjent at Russland holder på med en stor militær opprustning på Kolahalvøya. Over et stort område har det dukket opp nye militærleirer, som ikke tidligere har vistes på Google Earth.

Her lagres det ifølge The Barents Observer både atomraketter og langdistanse kryssraketter. Det forsterker Russlands militære slagkraft, få mil unna norskegrensen.

Redaktør Thomas Nilsen fortalte til NRK mandag at han trodde vi var vitne til en «Kald Krig 2.0». Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier de følger med på utviklingen.

– Det er en bekymringsfull sikkerhetssituasjon, og vi ser det eskalerer, sier han til NRK.

I Langtidsplanen er det nedfelt at Forsvaret skal bygge et forsvar som kan forsvare Norge fra russergrensa og sørover, inkludert alle havområder. Her er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med generalmajor Odin Johannessen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tror Russland vil erobre Finnmark

Bakke-Jensen var tirsdag på Army Summit 2018, et toppmøte for Hæren. Her deler ulike Nato-land erfaringer og diskuterer hvordan de skal samhandle på best mulig måte.

Og det er nettopp samarbeidet med Nato det pekes på, når Russland stadig viser sterkere muskler og kraft.

Forsvarsministeren brukte store ord da han fortalte om opprustning av landforsvaret i nord. En som likevel ikke er fornøyd, er tidligere sjef for Etteretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen.

Han mener det er høyst sannsynlig at Russland kommer til å ta over norsk territorium i nord, og tok til ordet for å gjøre reelle forsøk på å forsvare Nord-Norge.

– Det er ikke snakk om en ideologisk motivert eller aggressiv operasjon, men utelukkende for å etablere en buffersone, sa Grandhagen. Han siktet til at Russlands nye militærutstyr er innenfor artillerirekkevidde for Nato.

Forsvarsministeren holdt et innlegg om sikkerhetssituasjonen i Norge akkurat nå, og fortalte hvorfor forsvaret igjen ruster opp i nord. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Har situasjonsforståelse

I Etteretningstjenestens årlige trusselvurdering ble ikke Russland nevnt som en militær trussel mot Norge, noe forsvarsministeren fastholder. Bakke-Jensen er tydelig på at Norge nå bygger et troverdig nasjonalt forsvar, og er en troverdig partner av Nato.

– Vi bruker mye ressurser på å ha en god situasjonsforståelse i nord, og det er viktig for oss å være helt sikker på hva som skjer der oppe. Både for å unngå misforståelser, og for å være klare hvis vi trenger det, sier Bakke-Jensen.

Tidligere E-sjef Grandhagen på sin side mener Forsvaret forsøker å avfeie risikoen.

– Vi kan velge å overse realitetene. Men det vil i mine øyne være ganske uansvarlig. Uansett hvor vanskelig det måtte være å forsvare Finnmark, er enhver stat forpliktet til å forsvare sitt territoriums integritet og befolkning, sier Grandhagen, før han legger til:

– Folk i Finnmark har like stor rett til beskyttelse som innbyggerne i tettere befolkede områder av Norge.