Stortinget sier nei til Finnmark for tredje gang

Torsdag stemte Stortinget over et forslag om å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark, og for tredje gang er det klart at et flertall av Storingspolitikerne sier nei.

KrF stemte slik de har gjort før, og med nei til reversering fra dem, var det ikke nok stemmer i reverseringsleiren til å snu vedtaket om sammenslåing.

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Ingalill Olsen (Ap) mener Stortinget nå har gjort en historisk feil.

– Sånn behandler ikke man ikke sitt nordligste fylke. Det største i areal og det eneste med grense til Russland. Det flerkulturelle Finnmark bare skal få lov til å være selv, og at storsamfunnet skal ha respekt for vårt standpunkt. Flertallet har gjort en historisk feil, sier Olsen.

Det er allerede klart at Finnmark fylkeskommune vurerer å gå til sak mot staten for å få snudd vedtaket.

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Ingalill Olsen (Ap) mener det er lite demokratisk å tvinge frem en reform Finnmark ikke vil ha. Foto: Anniken Pedersen / NRK

En reform ingen vil ha

Det var Senterpartiet som stilte representantforslag og på den måten tok omkamp om regionreformen, men ble altså nedstemt, med 53 mot 50 stemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var en av dem som angrep regjeringsreformen fra talerstolen på Stortinget under behandlignen av saken.

– Stortinget er i ferd med å vedta en reform som ingen vil ha. Det er en tvangsreform der man overkjører folkeflertall og fylkesting i fylke etter fylke, sa Vedum.

– I 2021 er det et nytt valg, sier Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Heiko Junge

– Finnmark sliter allerede i dag.

Statsråd Monica Mæland poengterte at Finnmark ikke ville klare å stå alene som fylke etter regionreformen.

– Finnmark fylkeskommune sliter allerede i dag med oppgavene de har. I regionreformen er det slik at den minste fylkeskommunen setter terskel på hva også den største kan gjøre. Det er både min og ekspertutvalget sin klare oppfatning at Finnmark ikke bør få flere oppgaver, sa Mæland fra talerstolen.

Kommunal- og moderniseringsministeren, Monica Mæland (H) håper det nå er satt en sluttstrek for omkampen om regionreformen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Til å bli mørkeredd av

Ingalill Olsen (Ap), sa under dagens debatt at ingen fra Høyre, Frp, Venstre eller KrF har lyttet eller tatt hensyn til Finnmark sitt nei.

– Nå er de ikke fornøyd med å bruke tvang lengre. Nå skal de i tillegg bruke pisk.

– Det er levert et forslag der kommunalministeren skal få fullmakt til å overstyre de fylkeskommunene som ikke selv vil oppnevne en valgnemnd. Tenk at i et demokratisk samfunn vil flertallet ta makt fra fylkeskommunen. Det er til å bli mørkeredd av, sa Olsen.

– Mæland håper på å avslutte omkamp

Kommunal- og moderniseringsministeren, Monica Mæland (H) håper Stortinget i dag kan sette sluttstrek omkamp for et lovlig fattet vedtak.

– I debatten kan man få inntrykket av at Finnmark og Troms er behandlet på en annen måte enn de andre sammenslåingen. Det er ikke riktig. Departementets saksutredning har vært den samme i alle fylker. Det var ikke lagt opp til en prosess der noen av fylkeskommunene skulle uttale seg etter at regjeringen hadde fremmet sine forslag. Det er heller ikke noe krav om det i inndelingsloven, sier Mæland.

Mæland mener det er lite kontruktivt å kjempe innbitt imot reformen slik Finnmark har gjort.

– Livene våre har endret seg dramatisk de siste 50 årene. Er det da noen grunn til at fylkeskommunene ikke skal endre seg når resten av verden har endret seg? Jeg mener at svaret er innlysende.