– Folk har tatt det veldig fint, og brann og politivesen var fremme fort, sier ordfører Gudleif Kristiansen i Måsøy kommune.

Ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Havøya i Finnmark er sperret av etter at det lørdag kveld gikk et stort steinras over fylkesveien som forbinder øya med fastlandet.

Fylkesvei 889 går mellom Smørfjord og Havøysund på Havøya der kommunesenteret i ​Måsøy kommune ligger. Kommunen har noe over 1.200 innbyggere fordelt på fem øyer.

Ikke meldt om personskader

Politiet i Vest-Finnmark melder at raset sperrer hele veien inn til selve øya og beskriver det som meget stort. Det er ikke meldt om noen personskader eller om at noen er savnet.

– Vi ber likevel folk i lokalsamfunnet gi beskjed dersom man frykter noe annet, tvitrer politiet.

Veitrafikksentralen er varslet, som igjen har varslet entreprenør.

Evakuerer

Raset beskrives som meget stort. Foto: MANTAS STEPONAVICIUS

– Brannvesenet jobber med å evakuere beboere, sier operasjonsleder i politiet, Sverre André Opdahl til NRK lørdag kveld.

Det skal ifølge operasjonslederen være snakk om å evakuere mellom to og seks boliger på øya. De som må forlate husene sine blir innlosjert på Havøysund hotell inntil videre.

Han kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å få åpnet veien.

Uten brannberedskap

Steinskredet har ført til at deler av Havøysund er isolert og derved uten brannberedskap, melder Hammerfest Brann og Redning på Facebook.

Da Måsøy kommune og Hammerfest kommune har felles brannsjef og samarbeider om beredskapen, har vakthavende brannsjef besluttet å overføre en tankvogn og nødvendig personell til Havøysund. Vakthavende brannsjef er på vei for å konsultere den lokale kriseledelsen, og vil bidra til videre vurdering av situasjonen.

Venter på dagslys

– I kveld skjer det ikke mer, utenom at det er folk på plass for å passe på at ingen tar seg inn i rasområdet. Det hele har gått veldig fint, og vi har oversikt over situasjonen, sier ordfører Kristiansen.

– Nå skjer det ikke noe mer før i morgen når vi har dagslys.