Snøskredfare i hele Nord-Norge

I helgen ble flere biler fanget i et snøskred i Finnmark, mens en gruppe skiturister utløste et snøskred i Troms i går.

I dag måtte meteorologene måtte måke seg fram til målestaven.

Snøskredvarslingen på nettstedet varsom.no, sier risikoen for snøskred gjelder helt frem til helgen.

Vurderes til betydelig skredfare

– Det blir ganske likt det været vi har hatt. I dag og i morgen blir det nordvestlig vind og en god del nedbør. Det er litt lokale variasjoner på hvor nedbøren treffer, men fra fredag ser det ut til å bli mindre nedbør og vind, sier snøskredvarsler ved varsom.no, Espen Nordahl.

Espen Nordahl ved snøskredvarslinga ber folk holde seg unna utsatte områder. Han sier snøen trenger tid til å stabilisere seg. Foto: Privat / Privat

Varselet er det samme for hele Nord-Norge.

– Vi vurderer det slik at det fortsatt skal ligge på faregrad 3 (betydelig) i dagene framover. Dersom det blir mindre snø og vind, så vil snøen stabilisere seg inn mot helga, sier Nordahl.

Statsmeteorolog Jon Austerheim, sier at det er Finnmark som har størst sannsynlighet for mer nedbør.

– På fredag ser det ut til å komme en liten pause for Nordland og Troms med relativt mye oppholdsvær og litt sol. Finnmark får nedbør langs kysten, mens innover land blir det bedre, sier Austerheim.

Han forteller videre at lørdagen byr på snøbyger for Finnmark, Troms får et rolig vær, mens Nordland får et nytt lavtrykk med nedbør.

Statsmeteorologen melder om roligere vær i Troms og Nordland, mens Finnmark har mer snø i vente. Foto: Allan Klo / NRK

Et menneske kan være nok

Selv om været skulle klarne opp, kan det ta tid før snøen stabiliserer seg. Det kan dermed fortsatt være fare for snøskred i helgen.

– I dag og antagelig i morgen er det fare for naturlig utløste skred. Da bør man være veldig obs. Det betyr at det kan gå skred uten menneskelig påvirkning. Da bør man rett og slett holde seg unna, sier snøskredvarsleren Espen Nordahl.

Vær svært varsom i leområder med nysnøflak, skriver varsom.no på sin nettside. De sier naturlig utløste skred kan forekomme. Foto: NVE

Han sier at de som har lyst til å komme seg ut bør holde seg i terreng under 30 grader. Er det 30 grader eller brattere, og en viss høyde på henget, så er det et såkalt skredterreng.

– I mange av tilfellene hvor mennesker har omkommet i snøskred, så er det trigget av dem selv. Et menneske utøver mindre belastning på snøen enn en snøskuter, men man er ikke trygg av den grunn, sier Nordahl.

– Sånn som det er nå er det litt avhengig av vindretningen som nedbøren kommer fra. Når man er ute må man se hvor vinden har lagt snøen. Det stiller krav til de som er ute.