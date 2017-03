Snøskred skal ha truffet flere biler i Levajok

Politiets operasjonsleder hos Finnmark operasjonssentral opplyser at situasjonen er uavklart.

– Noen biler har vært inni raset og kommet seg løs. Det er en uavklart situasjon, sier Ann Rigmor Søderholm.

Vanskelige forhold

Skredet skal være 200 meter langt, 200 meter bredt og 1,5 meter høyt. Nødetatene og frivillige er på vei, og 110-sentralen har sendt mannskap fra Karasjok og Tana skriver iFinnmark.

iFinnmark skriver at veien ved Levajok ble stengt like før ni med bakgrunn i stor snøskredfare.Veitrafikksentralen anslo at mannskapene skulle vær fremme rundt halv ti.

Det blåser sterk kuling fra nord-nordvest i Levajok ifølge Yr, i tillegg til at kommer en del nedbør. Det er vanskelige arbeidsforhold for letemannskaper, og Hovedredningssentralen Nord-Norge sier til iFinnmark at det er alt for dårlig vær for redningshelikopter.