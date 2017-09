Røde Alta har blitt Norges største Frp-kommune

Med 32,7 prosent av stemmene i Finnmarks største kommune, gjør Frp et brakvalg av de sjeldne. Ingen andre kommuner i landet har større oppslutning for partiet enn her.

Herøy i Sylvi Listhaugs valgfylke Møre og Romsdal er den nest største Frp-kommunen, med 31,8 prosent av stemmene. Deretter følger mørekommunene Vanylen, Hareid og Sula.

– Dette er over all forventning. Jeg hadde noen forventninger, men ikke så høyt som resultatet ble, sier Bengt Rune Strifeldt (Frp).

Arbeiderpartiet i Alta går tilbake 16,4 prosent, og Frp går fram 11,7 prosent. Det betyr at en tredjedel av befolkningen i kommunen stemte på det blå partiet.

For hele fylket

I hele Finnmark har partiet en oppslutning på 18,1 prosent, og er det nest største partiet etter Arbeiderpartiet. Men selv om halvparten av stemmene kommer fra Alta, lover politikeren at de er et parti for hele fylket.

– Vi scorer også bra i Båtsfjord, Porsanger, Hammerfest og Sør-Varanger. Vi har frontet mange finnmarkssaker, og jobben nå er å løfte hele Finnmark, sier Strifeldt.

Partioppslutning i Finnmark Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 99,8 % opptalt R Rødt 1,5 + 0,6 SV Sosialistisk Venstreparti 8,7 + 3,6 AP Arbeiderpartiet 32,0 −7,8 SP Senterpartiet 14,9 + 11,2 MDG Miljøpartiet De Grønne 2,1 −0,2 KRF Kristelig Folkeparti 2,1 −0,9 V Venstre 4,2 + 0,6 H Høyre 14,4 −6,9 FRP Fremskrittspartiet 18,1 + 2,1 ANDRE Andre 1,9 −0,9

Arbeiderpartiet gikk ned i alle de tre nordligste fylkene. Aps stortingspolitiker fra Finnmark, Runar Sjåstad er tydelig misfornøyd. Foto: Stian Strøm / NRK

– Ikke bekvemt

Arbeiderpartiets stortingspolitiker Runar Sjåstad mener dette viser at man i Alta er misfornøyd med det de har prestert.

– Jeg er ikke bekvem med det, sier han.

Men han tror ikke det er sykehusplasseringen, som vel 7.000 mennesker gikk i protesttog for i sommer, er den eneste årsaken. Han tror det er flere saker som har slått negativt ut.

– Men har du tatt inn over deg sprengkraften i sykehusstriden?

– Ja, det har jeg. Vi kan ikke endre politikken over natten. Vi er tydelige på det vi ønsker å bygge opp, og jeg synes det er merkelig når et samlet storting allerede har bestemt sykehusstrukturen enstemmig, sier han til NRK.

Senterpartileder Geir Iversen er skuffet over at høyresiden fortsetter i fire nye år. Men han holder fortsatt i strået om at KrF går mot venstresiden. Foto: Erik Lieungh / NRK

Håper på samarbeid

Senterpartiet har presset seg foran Høyre, og er det tredje største partiet i fylket. De har truffet en nerve i befolkningen, og tatt stemmer fra flere partier.

Selv om Senterpartiet og Frp har mange motstridende politiske synspunkt, er ikke Frp-politikeren i tvil om at de vil jobbe sammen på sin nye arbeidsplass.

– Jeg og Geir kan jobbe veldig godt sammen for viktige saker, for å løfte Finnmark videre. Jeg tror målet vårt er nokså likt, sier Bengt Rune Strifeldt.

– Det kan godt være at vi har saker å samarbeide om, men vi er ganske ulik i sentraliseringsspørsmålene. Hvis vi klarer å samarbeide, så skal vi gjøre det, sier Geir Iversen.