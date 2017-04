Prisveksten avtar – men ikke i Nord-Norge

– Jeg tør kanskje å påstå at Finnmark har Norges mest velfungerende boligmarked, sier Kristin Amundsen, administrerende direktør i Eiendomsmegler1 Nord-Norge.

Hun sier at prisveksten i Finnmark har vært jevn i fem år, noe som har resultert i en økning på omtrent 20 prosent.

Nylig publiserte Eiendom Norge fylkesboligprisstatistikken for første kvartal 2017.

Positivitet i halve Norge

– I Finnmark har vi stabil arbeidsledighet, stor offentlig sektor, lav rente og folk har tro på landsdelen, fylket og byen sin. Finnmark er i vekst, og vi tror den positiviteten vil fortsette, sier Amundsen.

Kristin Amundsen er administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Nord-Norge. Hun sier det tar 80 dager i snitt å selge boligen sin i Finnmark. Foto: Ulla Rafaelsen / NRK

Også i Nordland er positiviteten stor, sier daglig leder i Eie Eiendomsmegling Bodø, Hege Hafnor.

– Det er stor aktivitet i Nordland. Vi har nye boliger og mange folk på visning. Boligene selges litt over og under takst, men likevel ser vi på det som et godt marked, sier Hafnor.

Hun tror grunnen til at Nord-Norge skiller seg ut i statistikken handler om at de har hatt normal vekst over lengre tid.

Daglig leder i Eie Eiendomsmegling Bodø, Hege Hafnor. Foto: Pressefoto

– Oslo har hatt en voldsom prisutvikling, mens her har vi hatt en normal utvikling med omtrent 10 prosent på et år. Jeg tror ikke vi vil se en voldsom stigning, men jeg tror det vil bli en jevn økning. Det er ikke noe som tyder på noe annet, sier Hafnor.

– Mer positive til Nord-Norge enn Oslo

– Vi tror dette kommer av at økonomien i Nord-Norge har utviklet seg relativt positivt. Arbeidsledigheten har ikke blitt påvirket av nedgangen i oljeinvesteringene, og det har nok bidratt til at husholdningene er optimistiske til framtiden, sier makroøkonom og markedsanalytiker i Prognosesenteret, Nejra Macic.

Makroøkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, sier variasjonene er store fra fylke til fylke, men at Nord-Norge er helt i toppen. Foto: Pressefoto / Prognosesenteret

Hun sier at selv om byer som Oslo har et større tilfelle av etterspørsel, er det samme årsak som gir prisvekst i de tre nordligste fylkene.

– Det er fortsatt mer etterspørsel enn tilbud i Nord-Norge. Vi tror likevel vi har lagt den største prisveksten bak oss, og at det vil flate ut framover.

– Men man er positive til at veksten vil vare i nord?

– Ja, mer enn vi er i Oslo. Harstad er byen med mest prisvekst i statistikken. Det tror vi kan fortsette. Vi ser at befolkningsveksten til Nord-Norge er stabil, og det tyder på at folk fortsatt flytter dit, og at det er attraktivt å bo og jobbe der.

Daglig leder i DnB eiendom Harstad, Odd Sverre Holte, takker patriotene for prisveksten i byen. Foto: Pressefoto

Harstad er også byen i Troms som har mest prisvekst. Det er heller ikke uvanlig for dem å ligge over landsgjennomsnittet.

– Vi tror det er optimismen i byen som medvirker til det. Det er krefter i byen som har jobbet målrettet for å få til dette, sier daglig leder i DnB eiendom Harstad, Odd Sverre Holte.

– Veksten som vi har hatt forventninger til begynner å flate ut. Jeg tror ikke vi får vekst på 12 prosent nå, men det kan kanskje være sunt med 4,5 prosent også, avslutter Holte.