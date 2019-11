Nær en avtale for Frode Berg

Tidligere i dag ble det kjent at den litauiske presidenten har benådet to spiondømte russere, og dermed åpnet for en utlevering.

Etter det NTB erfarer dro Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til Moskva fredag. Det var fredag formiddag ikke mulig å komme i kontakt med Risnes.

Fakta om Frode Berg 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen.

9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel.

16. april 2019: Dom og straffeutmåling.

16. oktober 2019: Det blir kjent at Frode Berg kan bli utlevert.

Klokken 13:45 skal det holdes pressekonferanse i det litauiske presidentpalasset om spionavtalen. I flere uker har det vært kjent at Litauen og Russland er i samtaler om utveksling av spiondømte russere. Frode Berg skal altså være en av dem som blir byttet med russerne.

Interfax meldte i formiddag at Russland vil svare likt for likt på Litauens beslutning om å utlevere russiske spioner.

Snarlig utveksling

De siste dagene har det vært ventet at litauers president Gitanas Nauseda ville benåde de to russerne, slik at de kan utveksles mot norske Frode Berg og to litauere som er spiondømt i Russland.

En fangeutveksling er ventet å skje i nær framtid.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer om dette på nåværende tidspunkt. Vi vil svare på mulige spørsmål i nær fremtid, sier presidentens talsperson Antanas Bubnelis til Baltic News Service (BNS).

Det norske utenriksdepartementet vil ikke kommentere situasjonen.

Ventetiden kan snart være slutt for Frode Berg fra Kirkenes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Snart to år i russisk fengsel

Det nærmer seg to år siden Frode Berg ble anholdt av FSB i Moskva. Etter noen måneder innrømte han at han hadde vært på oppdrag som kurér for den norske etterretningstjenesten. Berg hadde bakgrunn fra arbeid som grenseinspektør i Sør-Varanger.