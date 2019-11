Erna Solberg: Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge

Utenriksdepartementet bekrefter at Berg (64) ble overlevert til norske myndigheter klokken 11 i dag.

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg.

GLAD: Statsminister Erna Solberg bekrefter at Frode Berg er utlevert til norske myndigheter. – Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann, sier hun. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fredag morgen ble det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda har benådet to russere som er dømt for spionasje i Litauen. Senere fredag sa Sergej Narysjkin, sjef for den russiske utenlandsetterretningen, at de vil gjengjelde Litauens benådninger.

– Alvorlig dom

Berg har innrømmet at han var på kureroppdrag for norsk etterretning da han ble arrestert i Moskva i 2017.

E-SJEFEN: Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten, Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Morten Haga Lunde, sjef for E-tjenesten, er glad for at den tidligere grenseinspektøren nå er ute av Russland.

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg. Det er svært gledelig at Berg og hans familie nå endelig kan gjenforenes, sier sjef for E-tjenesten, Morten Haga Lunde til NRK.

BEKREFTER AT BERG ER FLYTTET: Brynjulf Risnes sier at Berg har ankommet Litauen, hvor de snart skal møtes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Brynjulf Risnes, som er Bergs norske advokat, sier at 64-åringen for kort tid siden kom over grensa fra Kaliningrad til Litauen.

– Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, skriver han på Twitter.

Også Bergs russiske advokat, Ilya Novikov, sier at Berg er på vei til familien sin.

– Frode Berg er fri og på vei hjem. Det er over. Glad for han og hans familie. Mange takk til alle som har hjulpet til, skriver advokaten på Twitter.

To år i fengsel

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel i Russland.

– Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EN BELASTNING: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at tiden i fengsel har vært belastende for Berg. – Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie, sier Eriksen Søreide. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Berg ble arrestert 5. desember 2017 av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, siktet for spionasje. Arrestasjonen skjedde utenfor hotellet han bodde på ved Teaterplassen i Moskva.

Da han ble anholdt, hadde han hemmeligstemplede dokumenter om den russiske Nordflåten og 3000 euro i kontanter på seg. Pengene, som han hadde han fått av to nordmenn, skulle overleveres i Russland.

Fakta om Frode Berg Ekspandér faktaboks 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo.

Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes.

19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten.

22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning.

22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent.

2. april 2019: Rettssaken starter formelt bak lukkede dører. Berg erklærer seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen.

9. april 2019: Sluttprosedyrer. Aktor legger ned påstand om 14 års fengsel.

16. april 2019: Dom og straffeutmåling.

16. oktober 2019: Det blir kjent at Frode Berg kan bli utlevert.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, er glad for løslatelsen av Frode Berg. Se den første reaksjonen. Du trenger javascript for å se video. Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, er glad for løslatelsen av Frode Berg. Se den første reaksjonen.