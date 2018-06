Nå er dødsårsaken klar etter gjesværdødsfallene

Politiet i Finnmark har mottatt obduksjonsrapporten for ekteparet som ble funnet døde i sitt eget hjem i Gjesvær, i Nordkapp kommune, lørdag 24. februar i år.

Den viser at ekteparet døde av akutt lungebetennelse, oppstått i forløpet av en influensainfeksjon.

– Vi er fornøyd med at vi kan gi familie og andre et såpass konkret svar som framgår av etterforskningen og obduksjonsrapporten, slik at man kan fastslå en dødsårsak, sier politiførstebetjent i Nordkapp, Runar Elde.

Paret var syke en tid før dødsfallene, og fikk antibiotika mot streptokokker. Runar Elde opplyser at saken er spesiell, og at den har opptatt mange i tillegg til familien og lokalsamfunnet i Gjesvær.

Politiførstebetjent Runar Elde er glad for at de nå kan konkludere med hva som er årsaken til at ekteparet fra Gjesvær døde av 24. februar i år. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Veldig spesiell sak

Politiet anbefaler at saken henlegges, men opplyser at saken har vært veldig spesiell. Derfor har etterforskningen tatt lang tid.

– Saken er så spesiell at man fra både patologenes- og rettstoksikologiskside har jobbet intenst og lenge med å analysere prøver på alle mulige måter for å finne ut hva som er dødsårsaken, sier Elde om etterforskningen.

Dødsfallene i Gjesvær har fått stor oppmerksomhet. Derfor valgte politiet med samtykke fra de pårørende å sende ut en pressemelding da dødsårsaken ble klar denne uken. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Videre etterforskning

Universitetssykehuset i Tromsø har sendt obduksjonsrapporten til regionale helsemyndigheter.

Politiførstebetjent Runar Elde opplyser at når statsadvokaten henlegger saken, så er den ferdig hos politiet og påtalemyndigheten.

– Nå er det opp til helsevesenet og fylkeslege å avgjøre om den saken skal undersøkes videre fra deres side, sier Elde, som legger til at de ikke er noen part om det blir en videre undersøkelse fra fylkeslegen.

Kommunelegen i Nordkapp, Erik Langfeldt, har tidligere fortalt til NRK at ekteparet hadde startet på en antibiotikabehandling for det kommunelegen omtaler som en «i utgangspunktet banal infeksjon».

Kommunelege Erik Langfeldt har tidligere uttalt at ekteparet ble behandlet for det han da omtalte som en banal infeksjon. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Så ble de funnet døde. Det stiller vi oss undrende til. Det er uvanlig at man dør av denne typen infeksjon, så vi vet ikke hvordan dette har skjedd, sa Langfeldt til NRK i mars.