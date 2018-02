Kommunelegen om uvanlige dødsfall i Gjesvær: – Ingen grunn til bekymring for andre

Søndag var det et folkemøte i det lille fiskersamfunnet helt nord i Finnmark etter at ekteparet i 40-årene ble funnet døde i sin bolig lørdag ettermiddag.

Ifølge kommunelegen i Nordkapp, Erik Langfeldt, hadde ekteparet startet på en antibiotikabehandling for det kommunelegen omtaler som en «i utgangspunktet banal infeksjon».

– Så ble de funnet døde. Det stiller vi oss undrende til. Det er uvanlig at man dør av denne typen infeksjon, så vi vet ikke hvordan dette har skjedd, sier Langfeldt til NRK.

– Veldig spesielt

Runar Elde er politiførstebetjent ved Nordkapp lensmannskontor han opplyser at ekteparet sist observert torsdag kveld. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Paret skal ha vært syke siden forrige lørdag. De var hos legen på torsdag og fikk antibiotika mot streptokokker. Det er ikke bekreftet at de døde av streptokokkinfeksjon.

– Det kan ha vært andre ting som virket inn, men det vet vi ikke, sier kommunelegen.

En endelig obduksjonsrapport kan ta flere måneder. Nå venter politiet og kommunelegen på svar fra prøver tatt av sykehuset i Tromsø.

– Det er mye bekymring i bygda etter de uvanlige dødsfallene. Bør vi være bekymret?

– Nei, det er ikke grunn til bekymring for at flere skal bli rammet på den måten. Halsbetennelse er en vanlig sykdom, men det er ingen grunn til å tro at man skal rammes. Det er veldig spesielt, svarer Langfeldt kontant.

FOLKEMØTE: Søndag var det et folkemøte i Gjesvær om dødsfallene. Møtet ble holdt på grendehuset i bygda. Politiet, ordføreren og kommunelegen var til stede for å svare på spørsmål om de uvanlige dødsfallene. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg

Sist observert torsdag kveld

Ifølge Runar Elde, politiførstebetjent ved Nordkapp lensmannskontor, ble ekteparet sist observert torsdag kveld.

Politiet er interessert i om noen har sett dem etter det tidspunktet.

– Det er en meget spesiell sak, sier Elde til NRK.

– Det vi vet er at ekteparet har vært hos legen torsdag og fått påvist streptokokker, påbegynt penicillinbehandling, og så blir begge to funnet døde hjemme, uten at vi så langt kan si noe om hva som er årsaken.

Elde sier at det så langt ikke foreligger noe som skulle tilsi at det har skjedd noe kriminelt.

– Det er ikke sikkert i det hele tatt at infeksjonen var årsaken til dødsfallene, men det er en av flere teorier som vi jobber med. Vi håper å få svar om årsaken i løpet av noen uker.

Folkehelseinstituttet: – Sjeldent

Avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet bekrefter at streptokokker kan utvikle seg til en dødelig infeksjon dersom de går inn i blodbanene, men sier at det er sjeldent de fører til alvorlig sykdom. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Avdelingsdirektør Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet bekrefter at streptokokker kan utvikle seg til en dødelig infeksjon dersom de går inn i blodbanene, men sier at det er sjeldent bakteriene fører til alvorlig sykdom.

– Streptokokker kan gi alvorlige infeksjoner som i noen tilfeller kan utvikle seg veldig fort, og i noen tilfeller føre til døden.

– Det er veldig sjeldent at invasive streptokokkinfeksjoner smitter ved nærkontakt eller miljøet rundt. Hvis dette dødsfallet skyldes streptokokker, så er det et spesielt sjeldent tilfelle, sier Vestrheim til NRK.

Vestrheim sier imidlertid at det kan være greit å være oppmerksom på sykdommen, og oppsøke lege dersom man opplever symptomer på alvorlig infeksjon med høy feber eller har vært i nær kontakt med andre som har alvorlige infeksjoner.