To personer funnet døde i bolighus i Finnmark

Lørdag ettermiddag fikk politiet melding om at to personer var funnet død i et bolighus i Gjesvær i Nordkapp kommune.

De avdøde er et voksent par som bor i boligen. Kommunen har satt ned et kriseteam som ivaretar familien til de avdøde, og den øvrige befolkningen i bygda.

– Meldingen om hendelsen kom like før klokken 15:00. Det var en nær pårørende som fant de, sier operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jacobsen til NRK.

Gjesvær er et lite fiskerisamfunn på Magerøya med omtrent hundre innbyggere. Den lokale kirken holder åpen lørdag kveld, der de som ønsker det kan samles i sorgen.

Kripos bistår

Lørdag kveld holder politiet fortsatt på med undersøkelser i boligen. De bistås også kriminalteknisk av kripos.

– Vi har ingen konkrete opplysninger som gir grunn til å mistenke at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder Jacobsen.

– Men alt står foreløpig helt åpent, og vi undersøker hendelsen som mistenkelig.

Politiet har begjært obduksjon, og de avdøde vil bli sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Vi ønsker ikke å gå ut med mer av den informasjonen vi sitter på nå, sier Jacobsen.

Arkivbilde av Gjesvær, et lite fiskevær i Nordkapp kommune. Foto: Knut-Sverre Horn

Bygda er svært preget

Rådmann i Nordkapp, Raymond Robertsen er foreløpig svært tilbakeholden med å gi ut opplysninger om hendelsen. Men han forteller at det har gått hardt inn på befolkningen.

– Bygda er svært preget. Dette er et lite samfunn, der alle kjenner alle, sier Robertsen.

Kommunen og Gjesvær bygde- og idrettslag et folkemøte på grendehuset søndag klokken 14.00, for å unngå spekulasjoner.

Her vil både ordfører, politi og kommunelegen være til stede for å gi informasjon og svare på spørsmål.

Et arrangement i Gjesvær ble avlyst lørdag, etter at det ble kjent at bygda har mistet to av sine innbyggere. Det forteller fylkespolitiker Johnny Ingebrigtsen, som selv er fra den lille bygda. Foto: Erik Lieungh / NRK

Avlyser karneval

I Gjesvær skulle det arrangeres et maskeradeball for bygda lørdag kveld, men dette er nå avlyst.

Fylkespolitiker og gjesværing Johnny Ingebrigtsen sier hele bygda er i sjokk av det som har skjedd.

Han hadde vært ute på fiske og kom inn fra sjøen da han fikk vite om de tragiske dødsfallene.

– Jeg ser også på mannskapet at de er rysta. Kripos skal nå være her og det er bra, for vi må finne ut hva som har skjedd, sier Ingebrigtsen.