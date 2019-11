Moxnes ble nektet adgang på ambulanseflybasen i Kirkenes

Moxnes la tirsdag ut en direktesending på Facebook utenfor ambulanseflybasen i Kirkenes. Han fikk ikke komme inn på basen, og stiller spørsmål om hvorfor han ikke fikk gjøre det.

Moxnes karakteriserer dette som en politisk adgangsbegrensning, som han aldri har sett lignende til før.

Partiet er kritisk til at luftambulansen er på anbud, og ville se helse- og flypersonale i aksjon.

– Jeg ville snakke med de ansatte og få mer informasjon om situasjonen og bli kjent med problemene - og ikke minst mulige løsninger, sier Moxnes.

Flysykepleier og tillitsvalgt Kicki Nytun sier i en prat med partilederen på direktesendingen at hun fikk beskjed fra klinikksjef om at Moxnes ikke ville bli sluppet inn.

– I e-posten stod det at jeg ikke får ta med Bjørnar Moxnes på basen, fordi de hadde fått beskjed fra baseleder, som er flytekniker på basen her, at han ikke ønsket å ha uvedkommende inn på basen, sier Nytun.

1. juli i år overtok selskapet Babcock luftambulansetjenesten. Siden da har de fått mye kritikk for sviktende beredskap. Og ansatte frykter utfordringene blir større når vinteren kommer.

Bjørnar Moxnes fikk ikke komme inn på ambulanseflybasen i Kirkenes tirsdag, og i en direktesending på Facebook stiller han spørsmål om hvorfor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Basen er skjermet

I videoen spør partilederen om ambulanseflybasen har hatt besøk tidligere, og om noen har blitt nektet adgang før.

– Styret i Finnmarkssykehuset har vært her, og andre folk. Jeg har aldri i min tid siden 1992 vært med på at noen har blitt nektet adgang så lenge man er sammen med noen som har ID-kort, sier Kicki Nytun.

Operatøren Babcock sier i en pressemelding de selv har sendt ut at basene er skjermet av hensyn til de ansatte.

Sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, begrunner beslutningen med hensynet til flysikkerhet.

– Det er synd at informasjonen om skjerming ikke kom frem til Moxnes i tide, men våre medarbeidere har stått i et meget sterkt mediefokus og politisk fokus over lang tid, og flere har uttrykt at de er slitne, sier Skog-Andersen i pressemeldingen.

– Vi driver i en bransje der sikkerheten alltid må komme først. Derfor har vi skjermet alle basene, slik at alle våre ansatte ikke utsettes for unødvendig belastning.

Sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, begrunner beslutningen med hensynet til flysikkerhet. Foto: Halldor Asvall / NRK

Babcock har bedt om møte med Rødt

Babcock har bedt om et møte med Bjørnar Moxnes i Oslo denne uken for å orientere om driften av ambulanseflytjenesten, men foreløpig ikke fått svar.

Rødt sier til NRK at de er positive til et møte med Babcock, men at e-posten ble sendt 16:20 mandag ettermiddag, til en tilfeldig rådgiver. Da er det ikke rart at den ikke kom fram til Moxnes i tide, mener partiet.

Babcock sier de ønsker å bidra til å gi mer innsikt i operasjonene.

– Det er mange som mener noe om denne saken, og vi opplever at presisjonsnivået i noen tilfeller med fordel kunne vært høyere. I tillegg er det naturlig at mange nyanser forsvinner i medieomtalen, sier Hans Skog-Andersen og legger til at alle som ønsker informasjon om driften av ambulanseflytjenesten, er hjertelig velkommen til å besøke hovedkontoret i Tromsø.

Utenfor Luftambulansebasen i Kirkenes, med tillitsvalgt og Flysykepleier Kicki Nytun. Jeg er nektet adgang her av HR-direktøren i selskapet Babcock, Hilde Sjurelv. Publisert av Bjørnar Moxnes Tirsdag 19. november 2019

Må gjerne snakke med politikere

Skog-Andersen understreker også at det ikke er noe som hindrer tillitsvalgte i å møte politiske partier for å snakke om hvordan de opplever virksomheten.

Han reagerer på antydningen i videoen om at Babcock er redd for innsyn.

– Det er vårt soleklare ansvar å ivareta flysikkerheten. Vi har svært strenge rutiner for å avdekke alle forhold som kan påvirke flysikkerheten eller pasientene.

– I tillegg følges virksomheten vår svært nøye av Luftambulansetjenesten og Luftfartstilsynet. Vår beslutning om å skjerme basen er basert på en vurdering av sikkerhet alene, sier Hans Skog-Andersen.