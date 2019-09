Smarttelefonen kan være historie innen få år

Finland var det første landet i verden som startet et forskningsprogram for 6G. Over 300 forskere ved Universitetet i Oulu forsker nå på 6G – et trådløst mobilt nettverk som kan gjøre dagens smarttelefoner til historie.

– I dag bruker vi mobiltelefoner til det meste vi gjør trådløst, sier Marja Matinmikko-Blue ved universitetet i Oulu. Slik blir det ikke nødvendigvis i fremtiden. Foto: Bård Wormdal / NRK

– Med 6G i fremtiden blir ikke mobiltelefonen den eneste enheten, mobilen kan til og med forsvinne, sier Marja Matinmikko-Blue, forskningskoordinator for 6G-prosjektet ved universitetet i Oulu.

Og mye taler for nettopp det. En ny rapport utarbeidet av ledende eksperter fra hele verden mener teknologien vil føre til at smarttelefonens tid snart er forbi.

Hva er 6G? Ekspandér faktaboks Du har sikkert hørt om 3G, 4G og kanskje også 5G? 6G kan bli det neste i rekken. Akkurat som 4G omtales som fjerde generasjons mobilnett, kan 6G bli sjette generasjon.

Rundt 300 forskere i Finland jobber i dag med å utvikle et slikt nettverk.

Telenor er allerede i gang med å teste såkalte 5G-piloter, men det er for tidlig å svare på når 6G kommer.

Forskerne i Oulu mener 6G er en realitet innen 10 år. De har fått finansiert et forskningsprosjekt frem til 2026.

Det er usikkert hva dette nettverket vil innebære, men ekspertene tror blant annet på en overføringskapasitet på 1 TB. Til sammenlikning forventes 5G å gi oss hastigheter på over 1 GB per sekund.

Forskningsrapporten sier 6G «vil endre brukervanene fra smarttelefoner til bærbare virtuelle eller virkelighetsnære enheter. Det vil også kunne utvikles andre nyvinninger innen teknologien, som mobile roboter og automatiske kjøretøy». Kilde: 6G Flagship University of Oulu og Telenor

Hologram-teknologi

Men hva skal erstatte mobiltelefonen som vi er så avhengig av? Og hvilke enheter kan vi forvente oss i fremtiden?

Forskerne i Finland nevner blant annet hologrammer.

Ulike skjermer i lufta spredt rundt i nærmiljøene våre. Teknologi som minner om det mange forbinder med dataspill, kan bli en stor del av hverdagen.

– Det kan også komme briller som viser ting for deg, sier Matinmikko-Blue.

Ved universitetet i finske Oulu jobber Marja Matinmikko-Blue (t.h) og rundt 300 forskere med å utvikle et 6G-nettverk. Foto: Bård Wormdal / NRK

Forskerne mener vi står overfor en revolusjon der klær, sykler, biler og det meste av det vi er omgitt av til daglig er direkte knyttet til internett – og at disse enhetene er koblet sammen.

Det nye nettet skal håndtere langt større datamengder, og da trengs nye typer antenner.

– Antennene er avgjørende. Når vi skal opp til høyere frekvenser trenger vi flere og flere antenner innebygd i systemet, sier Matinmikko-Blue.

I finnenes forskningsrapport, som er verdens første «white paper» om 6G, snakkes det om hastigheter opp mot 1 Tbps (Terabytes per second).

Det betyr 1000 gigabyte per sekund per bruker. Til sammenlikning forventes 5G-nettverket å gi hastigheter på over 1 gigabyte.

Som første universitet i verden startet universitetet i Oulu 6G-forskning i fjor. Et resultat kan bli helautomatiserte havneanlegg. Illustrasjon: University of Oulu

Konkurranse fra USA

Nøyaktig hva et 6G-nettverk vil innebære for folk flest er fortsatt vanskelig å svare på, men de finske forskerne tror den neste teknologiske revolusjonen for trådløse nettverk kan være en realitet innen 10 år.

På universitetet i Oulu har finnene samlet ekspertise fra hele verden. Siden oppstarten i mai i fjor, har det også kommet flere land på banen. Nå får finnene konkurranse fra flere universiteter i USA.

Det er satt av 250 millioner euro til 6G-prosjektet, som skal vare fram til år 2026.

De fleste har sikkert blitt kjent med 2G, 3G og 4G gjennom mobiltelefonene sine. Flere forskere mener mobiltelefoner kan bli erstattet av andre enheter i fremtiden. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Ingen samarbeid med Kina

Ett av de få landene det har vist seg vanskelig for forskerne å samarbeide med, er Kina. Den nye teknologien kan nemlig gi nye muligheter for overvåkning og spionasje.

For forskerne er det en fordel at Finland ikke er en del av en militær allianse.

– Tillit, sikkerhet og personvern. De spørsmålene er veldig sentrale i denne sammenhengen. Vi må garantere at personer eller organisasjoner som bruker dette, kan ta vare på sine data, slik at det ikke går til noen som ikke skal ha det, sier Rantakokko.