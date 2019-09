Torsdag skjedde Skandinavias største test av det nye 5G-nettet. Med på testen var Kai Engebretsen.

Han er i følge Telenor den første privatpersonen som kobler seg på nettet med egen mobil.

Han har fått en egen 5G-mobil av Telenor som kan ta imot signalene fra det nye nettet. Det er ikke mange telefoner i Norge som har den muligheten enda.

For fjorten dager siden koblet han seg på.

Han har prøvd alt en mobil kan gjøre og merker tydelig forskjellen fra det gamle mobilnettet.

FORNØYD: Engebretsen merker en klar forskjell fra det gamle nettet. Han mener det kan gjøre det enda enklere å redde liv. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Jeg merker at det er bedre lyd og mye raskere nett. Uansett om jeg streamer film eller sender videosnutter.

Erfarer viktigheten av god dekning hver dag

Kai Engebretsen jobber i Akuttmedisinsk alarmsentral (AMK) Innlandet, og har selv opplevd hvor viktig det er med et fungerende mobilnett:

– Hver eneste dag merker vi hvor viktig det er å ha et ordentlig nett, når det er folk som trenger hjelp og må varsle.

Med et fungerende 5G-nett kan man sende EKG-målinger av pasienter raskere inn til sykehusene, man kan filme bilvrak for å få et inntrykk av skadeomfang etter en trafikkulykke.

Og det kan bli lettere å finne folk som har gått seg bort i fjellene, forteller han.

Dette er 5G Ekspandér faktaboks Nyeste generasjon av mobilt nettverk i Norge

Skal fungere raskere, mer sikkert og pålitelig enn tidligre mobilnett

I tillegg til å være et mobilt bredbånd kan 5G også brukes som fast bredbåndsaksess ("vanlig internett") i hus og bedrifter som ikke har fibernett

Tre eksempler på områder som vil ha glede av 5G er autonome transportløsninger, energisektoren og mediebransjen

5G er under utvikling og testes ut både i Europa, Asia og USA

Telenor vet ikke helt når 5G blir standard i Norge, men fra 2020/21 blir det godkjent internasjonalt Kilde: Telenor

– 5G er framtiden

Med en teknologi på frammarsj i samfunnet, er det et behov for å forbedre mobilnettet.

Selvkjørende biler som skal kommunisere med trafikklys vil trenge at data overføres uten forsinkelser.

Det nye 5G-nettet skal gjøre dette mulig.

FLERE MULIGHETER: Selvkjørende kjøretøy er blant noe av det et raskere mobilnett vil åpne opp for. Foto: Acondo

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener 5G er framtiden, og trekker fram alt mobilnettet kan gjøre for både helsetjenester og folk i husene sine.

TESTER UT: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup fikk teste Norges første 5G. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– 5G er en muliggjører for å gjøre ting på nye og bedre måter. Både i offentlig tjenesteproduksjon, for næringslivet og for oss forbrukere.

Administrerende direktør i Telenor, Petter-Børre Furberg, uttrykker også stor glede for hva det nye mobilnettet kan gjøre for folk:

– Det gir større hastighet, raskere responstid og kan brukes på mange nye områder. Som helse, fjernkirurgi og selvkjørende biler.

Nå skal 50 mennesker fra Elverum også teste ut 5G.

Byene får 5G først

Våren 2019 ble flere bygder i Norge bekymret for å miste internett da Telenor ikke ville vedlikeholde ledningsnettet før det nye mobilnettet var på plass.

Etterhvert snudde Telenor.

Når det gjelder 5G-nettet vet verken Telenor eller digitaliseringsministeren helt når den nye teknologien vil være tilgjengelig for alle i Norge.

Telenor brukte 7 år på å rulle ut 4G, og Telenor-sjefen tror utrullingen av 5G vil gå noe raskere.

–Er det realistisk at hele landet vil få 5G?

– Over tid vil det komme til hele landet. Men vi begynner mest sannsynlig i 2020 med den kommersielle utbygginga.

– Vil dere prioritere byene først?

– Nei, ikke nødvendigvis. Nå tester vi i 10 forskjellige steder. Men det er naturlig å rulle ut 5G i de store byene først, forteller Furberg.