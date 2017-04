Lokalsamfunn frustrert over Fjordlaks: – Tar ikke samfunnsansvar

– Det er veldig tungt for folket. Vi har en aktør som ikke tar en telefon eller noen ting. Folket sliter, sier leder i Ingøy Grendelag, Åge Flaten.

Fra og med 1. mai er det slutt på fiskemottaket på Ingøy. Dagens eiere, Fjordlaks, har vedtatt å legge ned virksomheten.

Måsøy kommune har siden i november i fjor gjort store anstrengelser for å få inn nye aktører som kan overta virksomheten.

Fire aktører har meldt sin interesse, men det er stor frustrasjon i Måsøy og på Ingøy. Grunnen er at dagens eiere, Ålesund-bedriften Fjordlaks, har vært vanskelig å kommunisere med.

Aktørene som er interessert i å overta, sliter med å nå gjennom til beslutningstakerne i Fjordlaks, forteller ordføreren.

– En av aktørene som jeg også anser for å være seriøs har slitt med å få avklaringer og komme videre i prosessen, sier fungerende ordfører i Måsøy kommune, Tor Bjarne Stabell. Foto: Allan Klo / NRK

Tungt for lokalbefolkningen

Etter at Fjordlaks bestemte seg for å stenge ned fiskebruket, har de vært klare på at de ikke vil selge til konkurrerende virksomhet, det vil si hvitfiskaktører.

– Det er noen som ser på reiseliv kombinert med krabbekjøp. Det er andre som ser på mer tradisjonell aktivitet på siden av anlegget, sier fungerende ordfører i Måsøy kommune, Tor Bjarne Stabell.

Selskapet har i dag et større fiskebruk på naboøya Rolvsøy. Flaten mener selskapets krav er kyniske.



– Jeg tror jeg begynner mer og mer å få hold i ordene mine med at de ikke tar samfunnsansvar i det hele tatt. Det viser de nå, sier han.

Fiskemottaket på Ingøy befinner seg kloss opptil noen av landets beste fiskefelt. Foto: Allan Klo / NRK

– Beror på en misforståelse

Fjordlaks selv mener det hele beror på en misforståelse, og beklager situasjonen som har oppstått.

– Det som rent praktisk har skjedd er at henvendelsen har stått på vårt hovednummer. Vi har nå opprettet dialog med ordfører og han skal bistå oss i å få opprettet en direkte dialog med aktørene, sier personalsjef i Fjordlaks Kjetil Clemetsen.

Likevel gjenstår det faktum at Ålesund-bedriften ikke vil selge anlegget til andre aktører i hvitfiskmarkedet.

Det er håp for lokalsamfunnet på Ingøy mener Måsøy-ordføreren som nå ser på alternative løsninger for fortsatt drift på Ingøybruket. Foto: Allan Klo / NRK

Ser på alternative løsninger

Ordfører Tor Bjarne Stabell sier dette ikke nødvendigvis vil stoppe utviklingen, da kommunen eier grunnen rett ved det eksisterende fiskebruket.

– Det er aktører som vurderer å bygge et nytt anlegg vegg i vegg med det gamle fiskebruket. Det er tidlig å si hvor realistisk det er, men den aktuelle aktøren vurderer jeg å være seriøs.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle aktøren, som bekrefter at de vurderer en slik løsning, men de ønsker foreløpig ikke å stå fram i media.