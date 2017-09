Krisemåling for Høyre: Bakke-Jensen er ute av Stortinget

OPPDATERT 04.09.2017 Klokken 13.23:

I den første utgaven av denne artikkelen meldte vi at SV var inne med ett mandat. Det er feil. InFact melder at de har gjort en manuell feil, og at SV ikke inne på Stortinget i denne målingen. Høyre og Frp kniver om det fjerde mandatet, mens det fortsatt er et utjevningsmandat som kan bli delt ut.



Høyre faller kraftig på NRKs ferske måling for Finnmark.

Hadde det vært valg i morgen ville Høyre kun fått 12,7 prosents oppslutning. Dette er en tilbakegang på hele 8,6 prosentpoeng fra valget for fire år siden.

Dermed er Båtsfjords egen Europa-minister ute av Stortinget.

– Det koster å levere reformer, og kommune- og regionreformen er ikke blant de mest populære tingene vi har jobbet med. Dette sliter på oss, men samtidig viser målingene at dette blir uhyre jevnt, sier Bakke-Jensen til NRK.

Frank Bakke-Jensen (til venstre) var i Vardø lørdag for å forsøke å hente inn stemmene han har tapt etter fire år i regjering. Her sammen med partikolleger. Foto: Bill Iversen

Valgkampinnspurten blir viktig for Bakke-Jensen. Som minister må han til København tirsdag, men deretter handler alt om Finnmark.

Bakke-Jensen forklarer hvordan han skal hente inn de tapte stemmene fra 2013:

– Vi skal fortelle viktigheten av å løfte skolen og viktigheten av å bruke penger på samferdsel, trygge Finnmark ved å flytte forsvaret tilbake til Finnmark. Vi har en politikk som legger til rette for lokalt næringsliv. Det gjør at finnmarkingene kan ta egne grep og de mulighetene som kommer. Det gjør at vi kommer inn på Stortinget også neste periode.

– Hva skal du finne på dersom du ikke blir gjenvalgt?

– Jeg har ingen plan B. Jeg har planer om å bli valgt inn på Stortinget og sitte i regjering neste periode.

Hvis det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du stemme på da? Parti Mann Kvinne Total Valg 13 Endring Mandater Sittende Endring Ap 33.2% 39.7% 36.3% 39.8% -3,5% 2 2 0 Frp 18.6% 8.2% 13.6% 16.0% -2,4% 1 1 0 H 15.0% 10.3% 12.7% 21.3% -8,6% 0 1 -1 Krf 1.0% 3.2% 2.0% 3.0% -1,0% 0 0 0 V 5.9% 3.5% 4.8% 3.6% 1,2% 0 0 0 SV 5.5% 11.0% 8.1% 5.2% 2,9% 0 0+1 0 Sp 14.3% 14.2% 14.3% 3.7% 10,6% 1 0 1 Rødt 1.6% 3.9% 2.7% 0.9% 1,8% 0 0 0 MDG 2.3% 5.7% 3.9% 2.2% 1,7% 0 0 0 Andre partier 2.6% 0.4% 1.5% 4.3% -2,8% 0 0 0 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4 5 Svarene er sortert etter kjønn, og totalen.

Bergstø er inne

Alle de tre store partiene, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre, i Finnmark faller i NRKs ferske meningsmåling.

Men Arbeiderpartiet faller ikke nok til at dagens to stortingsmandat er truet. Det betyr at både fylkesordfører Runar Sjåstad og andrekandidat Ingalill Olsen er inne.

Dersom det var valg i morgen, ville forskjellen fra 2013 sett slik ut.

– En revolusjon på gang

Det har lenge vært ganske klart at Senterpartiets Geir Adelsten Iversen har kunnet pakke kofferten for stortingshybelen i Oslo. Sp får 14,3 prosent oppslutning, en økning på over 10 prosentpoeng siden sist stortingsvalg.

Svarene sortert etter alder.

– Det er en liten revolusjon på gang. Folk har jo virkelig sagt ifra om at man ikke ønsker denne sentraliseringsbølgen, samtidig som vi er opptatte av fiskeri, sier Iversen.

Selv om Iversen er inne på tinget med en måling på drøyt 14 prosent har Senterpartiet gått noe tilbake sammenlignet med tilsvarende målinger tidligere i valgkampen.

Men Iversen er ikke redd lufta er gått ut av Senterparti-ballen.

Senterpartiets Geir Iversen. Foto: Erik Lieungh / NRK

– Jeg har liten tro på at dette vil kollapse. Det arbeidet vi har lagt ned er godt fundamentert. Vi har ikke vært så lavt som dette på noen målinger tidligere i valgkampen, men jeg tror dette er en ganske realistisk måling.

– Er du klar for å flytte til Oslo?

– Ja, jeg er en voksen mann, så dette skal gå greit. Vi har jo gått noen runder med familien, men jeg er klar. Nå er jeg ikke så glad for å bo i Oslo, det er en voldsom utkant sammenlignet med Hasvik. Men det er gode flyforbindelser hjem.

Stemmere til et parti fordelt etter region i Finnmark.

– Høyre taper på fiskeri og helse

Politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen, tror Høyres tilbakegang i Finnmark på 8,6 prosentpoeng skyldes både fiskeri-, helse- og regionalpolitikk.

– Fiskeripolitikk i et fiskeriavhengig fylke betyr veldig mye. Vi har jo hatt et kystopprør rundt leveringsplikta. Syekussaken har også betydd mye, og Høyre har ikke framstått som veldig klar der. De har nesten, slik jeg ser det, spilt på to hester, og det er sjelden god vare når man skal kapre velgere, sier Jarle Mjøen.

Han tror også at meningsmålinga har slått positivt ut for de partiene som sier at de vil reversere vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark.

– Den saken har også vært dårlig for Høyre, sier Altapostens politiske redaktør.