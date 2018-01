Jobber hardt i kulissene for Arctic Race of Norway til Russland

– Det er spennende å se hva som skjer. Om det blir i år – eller en annen gang.

Daglig leder Knut Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er svært hemmelighetsfull i forkant av mandagens pressekonferanse.

– Det jeg kan si er at vi skal til nye områder vi ikke har vært i, og områder vi har vært i. Det er ingen hemmelighet at vi ser lenger nordover. Vi gleder oss til det, sier Dybdal.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og utenriksminister Børge Brende. Her ved pressekonferansen under 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes i 2014. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Russisk kontakt

Tidligere i år ble det klart at et ritt over grensen mellom Norge og Russland var diskutert på høyeste politiske hold mellom Norge og Russland. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov uttrykte optimisme og interesse ovenfor tidligere utenriksminister Børge Brende.

– Vi har jobbet utrolig godt med russiske myndigheter både i Murmansk og sentralt. Det er gode dialoger og mange samtaler, sier Dybdal, som skryter av Brende som tok dette opp.

Men Dybdal vil verken avkrefte eller bekrefte at det blir ritt mellom Norge og Russland i år.

Arctic Race of Norway har vært i kontakt om grensepassering med justisminister Per-Willy Amundsen, som selv er fra Harstad i Troms. Politidirektoratet og grensestasjonen ved Storskog har også vært involvert, og det er sendt inn innspill til departementet.

Hva som er bestemt er ikke ennå offentliggjort.

NRK har torsdag vært i kontakt med justisdepartementet og politidirektoratet, men begge instansene gir tilbakemelding om at de ikke kan svare nå.

Kommer til Finnmark

Det som er klart er at rittet vil returnere til Finnmark etter tre års pause fra fylket. Men heller ikke detaljer om hvor det skal bli, ønsker Arctic Race of Norway å gi ut før pressekonferansen på mandag.

NRK har vært i kontakt med flere ordførere i Finnmark. På spørsmål om de har fått en henvendelse om å være vertskapskommune, er alle svært hemmelighetsfulle.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier ordfører Monica Nielsen i Alta kommune.

– Det er flere steder som er aktuell, men det er offisielt ikke kommet en beslutning, sier varaordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest kommune.

– Er dere ett av de aktuelle stedene?

– Jeg tror vi er én av dem, svarer varaordføreren.

Et annet spørsmål er om rittet kommer til Øst-Finnmark i år, hvor det foreløpig ikke har vært. Sør-Varanger vil eventuelt være svært aktuelt som sted – både i et rent norsk ritt, men spesielt hvis rittet skal gå innom Russland.

NRK har vært i kontakt med ordfører Rune Rafaelsen på SMS.

– Pressekonferanse 8. januar, svarer han, med et stort smilefjes til slutt.