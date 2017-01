Krigshistoriker Arvid Petterson boikotter lanseringa av boka «Norske Krigsdekorasjoner» som lanseres om tre uker, ifølge ABC nyheter.

Han mener det er horribelt at det fem år lange krigsdekorasjonsprosjektet ender i en bok, heller enn å gi krigsheder for enkeltpersoners innsats under 2. verdenskrig. Han mener boka ikke forteller om det som faktisk skjedde under krigen i Nord-Norge.

– Du kan nesten si det så sterkt som historieforfalskning, sier Petterson til NRK og fortsetter;

– Går man inn i kildene så ser man at folk i Finnmark led under krigen. Det skjedde så store ting at det burde gå opp for historikerne, også i Oslo, at noe er oversett fram til i dag.

Historiker Arvid Petterson har jobbet med Nord-Norge og 2. verdenskrig siden 1970-tallet. Han er kritisk til at det nå kun blir en bok og ikke flere hedersmedaljer for krigsinnsats. Foto: Andre Bendixen/NRK

Deler ikke ut flere medaljer

I boka «Norske krigsdekorasjoner» er Petterson en av tre historikere i en referansegruppe, som leverte inn materiale til det som først var et krigsdekorasjonsprosjekt. Målet var å avdekke om noen var forbigått ved tildeling av krigsdekorasjoner.

Det kom inn forslag fra cirka 700 personer om dekorering av opp mot 1300 mennesker.

I januar 2017 besluttet regjeringen likevel at det ikke skulle deles ut nye krigsmedaljer, fordi det ikke var grunnlag for dette.

– Manglende dekorering er ikke det samme som manglende anerkjennelse, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) da.

– Nå må folk lese en bok isteden. Jeg synes det er en horribel sak, sier Petterson.

– Dekoreringen blir ikke rettferdig

Prosjektleder Kjetil Henriksen ved Institutt for forsvarsstudier er ikke enig i at boka kan ansees som historieforfalskning.

– Det får stå for Pettersons regning. Det var ikke en del av vårt arbeid å bekrefte noen bestemt variant av historien, sier Henriksen.

Han vil ikke kommentere kritikken av prosessen eller konklusjonen i boka.

Leder Kjetil Henriksen for krigsdekorasjonsprosjektet, sier det er strenge kriterier for krigsdekorasjon.

– Det fins forskjellige oppfatninger av dette sakskomplekset og det har jeg full forståelse for, sier Henriksen.

Han forklarer at dekoreringssystemet er basert på menneskelig skjønn, og noen kriterier er meget strenge. Det fins forskjellige oppfatninger av hvem som er verdig krigsdekorasjoner eller ikke. Helt rettferdig blir det nok aldri, sier Henriksen.

Skulle se hvem som var glemt

Petterson vil likevel ikke slå seg til ro med det.

– I forhold til det som skjedde under krigen så var Oslo betydningsløs strategisk. Det var Nord-Norge som var betydningsfull.

Han sikter da eksempelvis til den innsatsen som ble lagt ned i Narvik i april 1940, og til den nordnorske innsatsen under hele krigen.

– Ved starten på prosjektet skulle vi se på hvem som var glemt i utdeling av krigsmedaljene, der alle som ga sitt liv i kampen for Norge skulle dekoreres. Men nå ender det kun i en bok, sier Petterson.