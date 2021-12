Eystein (102) om ny krigsfilm: – Det var akkurat slik det var

– Filmen fremstilte det akkurat slik det var den gangen, sier Eystein Røset etter å ha sett førpremieren på filmen «Kampen om Narvik».

I april 1940 var Eystein 21 år.

Nå er han straks 103.

Han er landets eneste gjenlevende soldat av dem som var med og kjempet om Narvik og resten av Nord-Norge under andre verdenskrig.

– At vi har fått denne muligheten gjennom Forsvaret til å vise Eystein Røset filmen, syns vi er helt fantastisk.

Det sier Live Bonnevie. Hun er en av produsentene i filmen.

Røset har fått en egen privat visning, sammen med blant annet familie og sjefen for Hæren, i kinosalen ved Bell skole i heimbygda Selbu.

SNART 103 ÅR: Eystein Røset sammen med produsent Live Bonnevie og generalmajor og sjef for Hæren, Lars Sivert Lervik. Bildet er tatt i det Eystein er på vei inn for å se filmen. Foto: Ingrd Lindgaard Stranden / nrk

Trodde han skulle dø

Eystein var en av de aller yngste som ble kalt ut til nøytralitetsvakt i nord høsten 1939.

Han hørte til Infanteriregiment nummer 12, Trønderbataljonen, og ble opprinnelig sendt ut som grensevakt i Finnmark.

Før gruppen han tjenestegjorde sammen med rakk å reise tilbake til Trøndelag etter endt tjenestetid, gikk Tyskland til angrep på Norge.

Eystein havnet i et svært blodig oppgjør i Gratangen, nord for Narvik, den 25. april 1940. Det var så vidt han overlevde.

34 medsoldater døde rundt ham. Det ble det største tapet for Norge på norsk jord i kamp under andre verdenskrig.

– Det var helt forferdelig det som skjedde under krigen. I Gratangen var jeg innstilt på at nå kommer jeg til å dø, sier Eystein.

Han ble truffet i armen, men overlevde.

– Det er en så stor ære

Bonnevie er ydmyk overfor å få vise filmen til en som faktisk gjennomlevde okkupasjonsdagene som soldat i 1940.

– Det kan jeg ikke beskrive. Det er en så stor ære. Og jeg tenker at han blir vår viktigste publikummer. Han er den eneste som så det som skjedde da det skjedde, sier hun.

Filmen skulle egentlig ha premiere før jul, men på grunn av koronabegrensninger er premieren utsatt til over nyttår.

TRIVS BEST I SELBU: Eystein Røset er svært glad i heimbygda Selbu. I kampene i Gratangen døde blant annet søskenbarnet hans, som også var fra Selbu. Foto: Ingrid Lindgaard stranden

Oldebarnet til Eystein var spesielt invitert til førvisningen for å se filmen sammen med oldefaren. Han tjenestegjør i Forsvaret i Troms.

Fiksjon med reelt bakteppe

«Kampen om Narvik» er regissert av Erik Skjoldbjærg. Christopher Grøndahl har skrevet manus.

I kampen om Narvik i 1940 ble Hitler påført sitt første nederlag.

Allierte styrker gikk inn på norsk side.

Både tyske, østerrikske, polske, franske, norske og ikke minst britiske soldater deltok i kampen om byen og områdene rundt.

Narvik var strategisk viktig. Blant annet fordi havna og jernbanen ble brukt til å transportere ut jernmalm fra Kiruna.

Jernmalmen var viktig for å lage våpen.

Kristine Cornelie Margrete Hartgen og Carl Martin Eggesbø spiller hovedrollene som ekteparet Ingrid og Gunnar Tofte i filmen.

– Det er to fiksjonelle hovedkarakterer, men bakteppet er reelle historiske hendelser, sier Bonnevie.

Artisten Kari Bremnes har også en rolle.

En underkommunisert del av historien

Produsent Bonnevie mener det er på høy tid at kampene i nord får større del i den kollektive historien i Norge.

– Jeg tenker at kampene i og rundt Narvik, altså felttoget i Narvik, må bli en del av vår felles nasjonale bevissthet. Det er så stort, og jeg som kommer sørfra er sjokkert over at jeg ikke har visst mer om dette, lært mer om dette på skolen og har hørt mer om dette hjemme, sier Bonnevie.

Narvik er godt kjent i andre land som deltok i felttoget.

VOKTER STYRKER: Henrik Mestad spiller Major Omberg i filmen «Kampen om Narvik». Foto: Nordisk film

Generalmajor og sjef for hæren, Lars Sivert Lervik, takket Eystein Røset i Selbu for innsatsen hans under andre verdenskrig.

– Det er veldig spesielt og noe jeg har gledet meg til lenge. Å snakke med Eystein er en stor ære. Da sier man tusen takk for at han sto opp da det krevdes, på vegne av oss alle, sier Lervik.