Fylkesordføreren i Finnmark tror slaget om fylkessammenslåing er tapt

Landsmøtet i Kristelig Folkeparti vedtok fredag ettermiddag å forhandle om å gå i regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre.

Motstanderne av regionreformen, både i Troms og Finnmark og i den nye Viken-regionen, hadde et håp om at en ny Ap-ledet regjering med KrF og Senterpartiet ville reversere vedtakene Stortinget har fattet.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark hadde i utgangspunktet små forventninger til at en ny Ap-ledet regjering ville endret sammenslåingen. Hun erkjenner at løpet for Finnmark nå er kjørt.

– Innerst inne tror jeg vi ikke har noen sjanse til å reversere denne sammenslåingen. Vi har forsøkt alle veier, sier Vassvik til NRK.

Viktig desember-møte i Finnmark

Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal bli ett fylke fra 1. januar 2020. Men arbeidet med sammenslåing er ikke startet. Finnmark nekter å utpeke medlemmer til fellesnemnda som skal bygge den nye fylkeskommunen.

Troms får her 19 medlemmer, mens Finnmark får ni.

– Burde man gått i dialog med Troms, selv om saken skal behandles på nytt i Stortinget, Vassvik?

– Nei. Det har ingen hensikt før Stortinget har sagt sitt, sier Vassvik.

Fylkesordføreren tar til etterretning at aksjonsgruppa For Finnmark vil fortsette kampen. Vassvik understreker at fylkestinget i desember må ta en avgjørelse på hvor veien videre nå går.

– Jeg er pragmatisk. Og jeg ser at det er mye som skal gjøres på ett år før fylkene slås sammen, sier Vassvik, som ikke vil si om hun i desember vil anbefale sitt eget fylkesting å gå i dialog med Troms.

Aksjonsgruppe: – Kampen fortsetter

Aksjonsleder Randi Karlstrøm i For Finnmark er selv KrF-politiker, og legger ikke skjul på at hun er skuffet over retningen partiet hennes tok.

– Arbeidet mot tvangssammenslåingen fortsetter. Vi har ikke tenkt å gi oss. Vårt råd er at partiene nå går i gang med å lage fylkesvise lister til neste høsts valg. For vi har tenkt å gjennomføre kommune- og fylkestingsvalget som eget fylke, sier Karlstrøm.

Randi Karlstrøm i For Finnmark gir ikke opp kampen mot sammenslåing med Troms. Hun sier aksjonsgruppa jobber videre både politisk og juridisk, og at KrFs veivalg mot regjeringen Solberg fredag ikke endrer noen ting. Foto: Gyda K. Hesla

Karlstrøm mener ikke at gårsdagens retningsvalg betyr at det blir umulig å få omgjort sammenslåings-vedtaket. For Finnmark ønsker blant annet å ta staten til retten for å stoppe reformen.

– Troms og Finnmark står på sine posisjoner. Saklig sett er dermed ingenting endret siden i går. Finnmark fylkesting har ikke oppnevnt fellesnemnd, ei heller i Troms. Regjeringen må endre lover i Norge for å tvinge Finnmark på plass. Meg bekjent har regjeringen ikke startet dette arbeidet, sier Karlstrøm.

Fjellheim: – En håpløs kamp

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys mener aksjonsgruppa For Finnmark fører en håpløs og umulig kamp.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er selvsagt mulig å endre denne sammenslåingen gjennom et nytt stortingsvedtak, men det må eventuelt være etter at det eventuelt kommer et nytt stortingsflertall etter valget i 2021. Det er innlysende at det ikke finnes en eneste domstol i landet som vil overprøve et stortingsvedtak, sier Fjellheim.