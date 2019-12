Fylkesleder i Frp raser mot eget parti: – Nå er jeg møkk lei denne regjeringen

– Nå er jeg møkk lei denne regjeringen. De knuser fylkeslagene og lokallagene våre i Troms og Finnmark. Vi sitter som skyteskiver, mens de sitter trygt og godt i Oslo, tordner Odd Eilert Persen (Frp).

Kritikken kommer etter tirsdagens vedtak fra Fiskeridepartementet. Vedtaket innebærer at fiskere i Vest-Finnmark ikke får tilgang til kvoter på kongekrabbe i Øst-Finnmark.

I dag er det kun fiskere i Øst-Finnmark som kan fiske kongekrabbe der. At fiskere fra Vest-Finnmark også skal få ta del i kongekrabbefisket har vært en viktig valgkampsak for Frp. Derfor ble Persen sjokkert over vedtaket.

– Vi har en fiskeriminister som ikke har baller. Hadde han hatt baller hadde han presset dette igjennom. Regjeringen har sviktet Finnmark igjen.

Kongekrabbefisket skaffer hver fisker en omsetning på minst 400.000 kroner. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kamp om tilgang til kvoter

De siste årene har fiske av kongekrabbe skapt aktivitet på en rekke små steder øst for Nordkapp i Finnmark (se faktaboks). At ikke flere får ta del i fisket, provoserer derfor Odd Eilert Persen.

Han kaller avgjørelsen et «hån mot fiskerne», og hevder 22 fiskere fra Vest-Finnmark ringte han tirsdag kveld og fortalte hvor skuffet de var over partiet.

Fylkeslederen reagerer også sterkt på at han ikke fikk beskjed om vedtaket av eget parti.

– Jeg leste det i avisa, og ble tatt på senga. Jeg har sendt utallige meldinger til Harald Tom Nesvik og bedt om orientering om hvordan saken ligger, men med denne regjeringen er ikke Troms og Finnmark lenger en del av landet.

– Problematisk med flere fiskere

Persen mener dette kommer på toppen av hvordan regjeringen har taklet krisen i luftambulansetjenesten. Nyheten om at det kvoteregulerte kongekrabbefisket forblir som det er, var dråpen som fikk begeret hans til å flyte over.

NRK har vært i kontakt med fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (Frp), som ikke ønsker å kommentere utspillet til partikollegaen. Det vil heller ingen i Nærings- og fiskeridepartementet, eller noen andre i Fremskrittspartiet.

Store mengder kongekrabbe tas opp i Øst-Finnmark. Én kvote kan alene være verdt 400.000 kroner. Fiskere fra Vest-Finnmark ønsker også å ta del i fisket, men det skjer ikke i januar – slik Persen (Frp) hadde håpet på. Foto: Elvi Rosita Norvang-Herstrøm / NRK

Norges Kystfiskarlag støtter imidlertid vedtaket fra regjeringen. Leder Arne Pedersen mener man ikke kan åpne for flere fiskere med mindre kvoteområdet for kongekrabbefiske utvides.

– Vi mener det er riktig å gjennomføre en grundigere utredning av konsekvensene av å kjøre så mange fiskere inn i området. Hvis kvotegrensa flyttes vestover fra Nordkapp til fylkesgrensa mot Troms vil det være uproblematisk.

Kongekrabben har ødelagt garn og fangst for fiskere i Øst-Finnmark. Flere fiskere i øst mener derfor at de som kompensasjon for plagene bør få enerett på krabbefisket.

– Hvis flere fiskere skal inn ville det blitt veldig tett med teiner i de samme fiskefeltene hvor vi har garn og line. Problemet er ikke bare at krabben går i garnet. Det blir også så tett med redskaper at du får trøbbel med å samkjøre krabbe og annet fiskeri, mener Pedersen.

Leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen er uenig med Persen (Frp) og støtter vedtaket fra regjeringen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– På tide å skifte ut folk sentralt

Det er Persen sterkt uenig i. Han mener dagens ordning er urettferdig, og sier han kan se seg nødt til å jobbe uavhengig av sitt eget parti for å bringe saken til Stortinget.

– Hvis ikke regjeringen tar tak i dette, vil jeg bruke mine kontakter utenfor partiet. Jeg har faktisk mer tillit til de andre partiene enn min egen regjering i denne saken, og det er utrolig skuffende.

Persen mener avstanden mellom Fremskrittspartiets regjeringsmedlemmer og grasrota aldri har vært større. Nå synes han det er på tide å skifte ut folk i Frp-ledelsen.

– Jeg har sittet 5–6 år som fylkesleder, og det blir bare verre og verre. Det har vært så ille at statsråder har nektet meg å få nummeret direkte til dem. Det er helt utrolig, men vi har heldigvis noen bra folk som ringer tilbake.