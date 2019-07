Kamp om krabbefiske verdt millioner

I 2018 ble det ifølge Sjømatrådet eksportert kongekrabbe for 579 millioner kroner. Markedene i Asia og USA betaler gode penger for krabben som opprinnelig kom fra Russland.

Men de siste årene har den skapt aktivitet på en rekke små steder øst for Nordkapp i Finnmark.

Så lukrativ er den at det også foregår både ulovlig fiske, svart omsetning og tyverier.

Vil slippe flere til

Men dette lukrative fisket har hittil vært forbeholdt fiskere i Øst-Finnmark. Kvotene som fiskerne har fått har vært som en kompensasjon for de utfordringer krabben har medført for det tradisjonelle fisket.

Nå vil imidlertid regjeringen slippe fiskere fra Vest-Finnmark til.

Det blir ikke bare godt mottatt.

Tana-ordfører Frank M. Ingilæ vil ikke slippe til flere fiskere til det lukrative kongekrabbefisket. Foto: Harry Johansen / NRK

– Forslaget innebærer jo at fiskerne i Øst-Finnmark kan få redusert inntektene fra krabbefisket med 30 prosent. Og det er jo ganske dramatisk, sier Tana-ordfører og medlem i Øst-Finnmark regionråd, Frank M. Ingilæ.

– Dersom flere skal slippe til for å fiske krabbe risikerer vi at det ikke blir noen ting igjen til noen, sier Ingilæ.

– Maler fanden på veggen

Men fisker og leder av Vest-Finnmark kystfiskerlag, Tommy Pettersen i Hammerfest, mener at fanden males på veggen i Øst-Finnmark.

Tommy Pettersen er leder i Vest-Finnmark kystfiskerlag og mener det er krabbe nok til alle – også fiskere fra vest. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– For det første mener vi at det er krabbe nok til alle. For det andre handler dette om mer enn den enkelte fiskers økonomi. I Vest-Finnmark er det knapt fiskere igjen, og tilgang til krabbekvoter vil trolig bidra til å berge næringa, og kanskje også til bedre rekruttering, sier Pettersen.

– Men det er jo krabbe i Vest-Finnmark og. Er det ikke bare å fiske?

– Man skulle kanskje tro det, men der er vel ingen fisker som vil få finansiert en båt for å fiske krabbe uten å ha en kvote, Dessuten er det ingen faste mottak for krabbe her, og en liten båt kan ikke gå lange veier for å få levert fangsten. Den er heller ikke utstyrt for å holde krabben i live så lenge, forklarer Pettersen.

I dag utgjør en krabbekvote minst 400.000 kroner i omsetning. Men det er ikke bare frykten for mindre inntekt som gjør fiskerne i øst kritiske til det nye forslaget.

Kongekrabbefisket skaffer hver fisker en omsetning på minst 400.000 kroner. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Helt imot

Fisker Erling Haugan fisker krabbe fra Bugøynes – et av de mange småstedene som har overlevd takket være kongekrabben.

– Krabbefisket er jo vår kompensasjon for de problemene krabben påfører oss med blant annet ødelagte fiskeredskaper. Og situasjonen i vest er ikke slik den er hos oss. De har dessuten mye bedre tilgang på annen fisk, sier han.

Haugan frykter at det som egentlig lokker fiskerne i vest er de gode inntektene.

– Men hvis det viser seg at fiskerne i vestfylket får garn ødelagt og har betydelige ulemper med krabben, så er det en selvfølge at også de skal kompenseres ved å få fiske krabbe.

I pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet forsikrer fiskeriminister Harald T. Nesvik at lønnsomheten i krabbefisket fortsatt vil være god, men vil deles på flere.

Det er potensielt 179 fartøy utafor dagens kvoteområde som i dag kan oppfylle vilkårene om å få delta i krabbefisket.