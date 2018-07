Frykter uår for rypene: – Gikk i seks dager uten å se en eneste fjellrype

Biologiprofessor Rolf Anker Ims har nylig vært på en seks dagers tur i Varangerhalvøya nasjonalpark. Nå ber han jegerne forberede seg på en mager høst.

– Jeg har gått omtrent 20 mil, og mye i fjellrypeterreng, uten å se en eneste fjellrype, sier Ims.

Det er ikke bare professoren som sliter med å finne rype.

– Jaktfalkene, som er en spesialist på fjellrypa, ser ikke ut til å hekke på de lokalitetene vi har vært og sjekket her.

Situasjonen er for lirypa er ikke fullt så svart, men nesten:

– Stamfuglbestanden er liten også for lirypa. Vi har sett et par kull med mange kyllinger; så de som klarer seg, får store kull. Men utgangspunktet er ganske sørgelig etter et par dårlige rypeår.

– Nå har jeg holdt på her 13–14 år, og har aldri sett så lite rype av begge arter. Jeg vil si det er veldig lavt, sier Ims.

Professor Rolf Anker Ims tror det blir et dårlig år for rypa, men forventer oppgang neste sommer. Foto: NRK

Rundturen til Ims dekker en svært liten del av Finnmark, men han har fått rapporter fra andre forskere som styrker inntrykket. Rundt innsjøen Iesjavre, på grensa mellom Alta, Karasjok og Kautokeino, er det også sett uvanlig få rypekull.

– Jegerne bør være forsiktig med børsa til høsten. Det er viktig å la de fuglene som har overlevd framtil høsten, få gå inn i vinteren, sier Ims.

Venter med jaktkort

Grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk i fjor kritikk for å ha solgt jaktkort før det var klart om det var noe rype å jakte på. Et styrevedtak i vår sørger for at den praksisen nå blir noe endret, sier kommunikasjonssjef Eirik Palm.

– I august starter et begrenset salg til jegere utenfor Finnmark. Så vil vi se om det er forsvarlig å selge flere kort.

FeFo teller ryper etter faste ruter i 13 kommuner hver august, og beregner hva som kan høstes under jakta. Dessuten er fylket delt inn i en rekke mindre felt, slik at jakta kan begrenses etter den lokale bestanden.

– Hvis det blir høyere jakttrykk enn det vi mener er forsvarlig, stenger vi området for jegere utenfra. De lokale har fortrinnsrett, sier Palm.

Tror på museår – og oppgang

Hvis rypene overlever jakta, er det gode muligheter for at de lykkes neste år. Da ligger det nemlig an til et gnagerår, slik at de fleste rovdyra lar egg og rypekyllinger være i fred.

– Det er oppgang i gnagerbestanden, og jeg kan nesten garantere at det blir et museår. Får vi en god, kald vinter, med tørr snø, kan det også bli et ordentlig lemenår neste år, sier Rolf Ims.