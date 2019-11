Eksplosjon i frakttjenester på Facebook - frykter for sikkerheten

– Planen var at man kanskje kunne få noe til å fylle opp bilen, når man hadde halv full bil, men når du kan fylle hele bilen på ti minutter på Facebook er helt utrolig, sier sjåfør Johnny Biggis.

Familien har startet flere av Fraktekrig-sidene på Facebook, som er basert på den amerikanske realityserien «Shipping Wars», eller på norsk «Fraktekrigen».

Konseptet er enkelt: Du legger ut noe du ønsker fraktet fra A til B, så gir folk eller bedrifter en pris på hva de skal ha for å frakte gjenstandene. Dermed blir det en budkrig.

Slik ser det ut i «Fraktekrigen»-sidene på Facebook. Hvor du annonserer hva du ønsker fraktet. Foto: Skjermdump

Den siste tiden har det blomstret opp flere norske Facebook-sider med samme navn, og det tar helt av. Alle vil kjøpe og selge transporttjenester på sosiale medier.

– Det har eksplodert. Det er helt rått hvilken utvikling det har hatt og hvor fort det har gått. Jeg hadde aldri drømt om at det skulle bli slik, sier Biggis.

Men ikke alle er like positive til utviklingen.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, mener at det er mange lover og regler folk bør være klar over før de kjøper transporttjenester på denne typen Facebook-sider. Foto: Anna Gytri / NRK

– Myndighetene bør følge med

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A Mo, er ikke udelt positiv til at folk kjøper og selger denne type transporttjenester på Facebook.

Han tror det er flere fallgruver for både kjøpere og selgere av slike transporttjenester.

– Det er viktig at de som legger ut oppdrag, det kan være privatpersoner eller bedrifter, at de vet at de har et juridisk ansvar for at de som frakter disse varene har løyver og tillatelser, har godkjent lastsikring, og bruker kjøre- og hvile tid hvis totalvekten på bil og tilhenger er over 3,5 tonn, sier Mo.

Han mener det ikke ser ut som man bryr seg om dette basert på det han har sett på Facebook-sidene.

Konseptet er enkelt: Du legger ut noe du ønsker frakta fra A til B, så gir folk eller bedrifter en pris på hva de skal ha for å frakte gjenstandene. Dermed blir det en budrunde. Foto: Skjermdump

– Et voksende antall med lettvarebiler

Norges Lastebileier-Forbund har registrert at mange ønsker å tjene penger på denne typen transport.

Mo mener myndighetene bør være klar over at dette skjer i et økende omfang.

– Man ser et voksende antall med lettvarebiler som driver godstransport, noe som i beste fall er tvilsom gråsone. Her bør myndighetene definitivt følge med og passe på at det blir betalt både skatt og moms, og at arbeidstiden for disse sjåførene overholdes, sier Geir A. Mo.

For folk som følger reglene

Johnny Biggis sier deres konsept er for folk som følger lover og regler, men at de daglig må kaste ut folk som misbruker sidene.

Blant annet kan du kjøre fra Alta til Tromsø og ta med deg gods for inntil 6000 kroner i året.

– Jeg syns det er flott hvis du skal til Tromsø at du kan få dekket dine utgifter, det har jeg ikke noe imot, men det jeg har noe imot er den dagen du kjørere Alta-Tromsø annenhver dag, da reagere jeg og vil ha organisasjonsnummeret ditt, sier Biggis om hvordan de følger opp brukerne av «Fraktekrigen-siden».

Mye av godset blir fraktet av vogntog på norske veier, men nå har flere lettvarebiler tatt opp kampen om de mindre kundegruppene med dem. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Åpner nye dører

Ifølge Biggis følger deres firma loven, og han merker at Facebook-siden har åpnet nye muligheter for dem og andre innenfor transportbransjen. I tillegg får folk over hele landet nye muligheter til å frakte varer til en rimeligere pris.

– Før kjørte vi bare til de store stedene, nå kjører vi ut på alle de rareste småplassene. Jeg tror jeg har vært overalt! Noen sier til oss at uten oss så hadde de ikke kunnet handlet mye av det de trenger. Vi åpnet en ny mulighet for dem, sier Johnny Biggis.