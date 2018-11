Forsvarsministeren: – Norske satellitter kan bli sett på som militære mål

Spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV):

Viser til at Norge og USA er enige om at to norske statseide satellitter i polar bane fra 2022 skal være utstyrt med amerikanske spesialutvikla militære sensorer. Disse skal gi amerikanske militære styrker en lukket og sikret bredbåndtilknytning i alle områder nord for polarsirkelen.

Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom USA og et annet land, er det en risiko for at disse norske satelittene med tilhørende basestasjoner blir militære mål og dratt inn i konflikten?

Svar fra Frank Bakke-Jensen (H):

Som jeg understreket da jeg redegjorde for denne saken i Stortinget 14. juni i år, preges utviklingen innenfor romvirksomhet av økende internasjonalt samarbeid. Ofte er internasjonalt samarbeid en forutsetning for å kunne realisere store prosjekter, og slik er det også i denne saken.



Slik jeg forstår spørsmålsstillingen, er den baserte på en rekke misoppfatninger som til stadighet er blitt gjentatt i media. Dette danner et upresist grunnlag for spørsmålet. For det første vises det i spørsmålet til at USA og Norge «er enige om» å utstyre de norske satellittene med en amerikansk nyttelast. Denne enigheten eksisterer ikke i dag. USA og Norge er i formelle forhandlinger, og det er lagt opp til inngåelse av en avtale i løpet av første halvår 2019. For det andre blir det hevdet at satellittene skal være utstyrt med «militære sensorer». Dette er feil. Satellittene skal ikke ha sensorer om bord. Sensorer brukes til overvåking. Dette prosjektet består av kommunikasjonssatellitter. For det tredje blir det hevdet at satellittene vil gi bredbåndstilkytning for amerikanske styrker. Dette stemmer ikke. USA ønsker å plassere en nyttelast for smalbånds kommunikasjon på satellittene, altså en kommunikasjonskanal med svært begrenset kapasitet.



For å svare på spørsmålet: Satellittsystemet det vises til er et samarbeid mellom Norge, USA og kommersielle aktører. Systemet vil kun gi dekning i Arktis. En konflikt mellom USA og et annet land, så vel som mellom Norge og et annet land, vil kunne medføre at satellittene ses på som militære mål.



Følgelig vil en eventuell konflikt kunne få konsekvenser for alle aktørene i satellittsamarbeidet.