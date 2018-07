Det er store forskjeller på barn og unges tannhelse i Norge. Snittet for landet viser at 27 prosent av dagens 18-åringer aldri har trengt å borre i tennene, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) .

Best i landet er ungdommene i Hedmark, der har over 37 prosent ikke hatt ett eneste hull før de fyller 18 år. I Finnmark er tallet så lavt som 18 prosent.

I ferien er alt lov

Mia Kristine Lyder og Sara Hoøy Amundsen går og småspiser Hockeypulver på kjøpesenteret i Alta sentrum.

– Det er tross alt ferie, sier de lurt i kor, der de unner seg litt godteri på en tirsdag.

Trettenåringene fra Havøysund er litt sjokkert over tallene, da de stolt forteller at de selv ikke har noen hull i tennene sine. Det overrasker dem at Finnmark er verstingfylke når det gjelder tannhelse.

Borteboende elever

Fylkestannhelsesjef i Finnmark, Torill Helene Lauritsen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fylkestannhelsesjef i Finnmark, Torill Helene Lauritsen, er ikke like overrasket.

Hun mener det er flere grunner til at Finnmark kommer dårligst ut på statistikken, men trekker frem skolestrukturen i fylket som en hovedårsak. Finnmark er nemlig det fylket i landet med flest borteboende elever.

– Når ungdommene ikke overvåkes av foreldre lenger, blir det mindre fokus på tannhelsen. De blir rett og slett mindre flinke til å pusse tennene når de flytter hjemfra.

Hun påpeker at det er synd, fordi det egentlig ikke skal mer til enn å pusse to ganger om dagen og bruke fluorskylling, for å unngå problemer med tennene.

Mia Kristine Lyder og Sara Hoøy Amundsen har null hull, og tror det er fordi de passer godt på tennene sine. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Stor forbedring i Finnmark

Selv om Finnmark fortsatt har verst tannhelse i landet, så har det likevel vært en bedring de ti siste årene. I 2015 hadde kun 11 prosent av 18-åringene i Finnmark null hull, mens tallet nå altså er oppe i 18 prosent.

– Tidligere var det dårlig tannlegedekning, men det har bedret seg nå, sier Lauritsen.

– Takket være tannhelseutdanningen ved Universitetet i Tromsø som startet opp i 2004, har vi fått et bedre tilbud i nord, sier hun.

Tannklinikkene har også begynt med sms-innkalling, og klarer på den måten å nå ungdommene direkte.

Opptil 200 godterikunder dagen

Maj-Turi Lund Olsen (21) jobber i godteributikken Eventyrland.

Maj-turi Lund Olsen (21) er sjokkert over hvor mange barn som bruker opp pengene sine på godteributikken. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Selv har hun ikke opplevd tannhelsetilbudet som dårlig i Finnmark, men oppfatter folk som litt sløve når det kommer til å ta vare på tennene sine.

– Jeg ser jo at jeg selv kan glemme å pusse tennene til tanteungene, det går fort i glemmeboken, innrømmer hun.

Hun er sjokkert over hvor mye godteri det spises.

– Når man jobber her, så ser man også hvor mange unger som faktisk spiser godteri, og de spiser ikke bare i helgene. Mange barn bruker til og med opp alle sommerpengene sine her.

Fylkestannlegen trekker også godteri frem som et stort problem.

– Det er urovekkende å se at på landsbasis så har barn helt ned i 5-års alderen begynt å få hull, sier Lauritsen.

Fortsatt forbedringspotensial

På landsbasis har norske 18-åringer fått stadig bedre tenner, men avdelingsdirektøren i Helsedirektoratet, Per Magne Mikaelsen, sier at det kan bli enda bedre.

– Vi ser at 10 prosent av 18-åringene i en tredel av fylkene som har sjekket tennene har mistet, hatt hull eller boret i minst ni tenner.

Helsedirektoratet jobber derfor med å utjevne de geografiske forskjellene, og vil til høsten komme med nye retningslinjer som skal sikre lik tannhelsebehandling for alle barn og unge.