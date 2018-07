Familiens bønn til lokalsamfunnet: – Ikke spekuler i motivet

Lørdag kveld ble sønnen knivdrept på jobb på Coop-butikken i Vadsø.

– Familien er i sjokk, og de er i en sorgfase. De har det vanskelig, sier bistandsadvokat for familien til Håvard Pedersen, Edel Olsen.

Bistandsadvokat Edel Olsen sier at familien til Håvard Pedersen ønsker at politiet skal få ro til å etterforske saken. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I dagene etter drapet har spekulasjonene rundt motivet og gjerningsmannen, en 17-åring fra Afghanistan, florert i kommentarfelt på sosiale medier.

– Familiens ønske er at politiet skal få gjøre jobben sin uten at det skal spekuleres for mye fra andre i hva motivet har vært. For dem har det vært viktig at det er politiet som skal undersøke det, og finne de svarene de klarer, gjennom en grundig etterforskning, sier Olsen.

Rasisme på nett

Etter pågripelsen av den 17-årige afghaneren har mange skrevet fremmedfiendtlige kommentarer, blant annet på Facebook.

– Det har vært mye blest om drapet på sosiale medier, hva tenker foreldrene om det?

– De ønsker ikke å bidra til spekulasjonene der, og de ønsker ikke at det skal munne ut i rasistiske spekulasjoner. Det de ønsker nå er at politiet skal få gjøre jobben sin, sier Olsen.

18 år gamle Håvard Pedersen ble drept da han var på jobb på Coop i Vadsø lørdag. Familien har frigitt bilder av ham gjennom bistandsadvokat Edel Olsen. Foto: PRIVAT

Ukjent motiv

Motivet for drapet er fortsatt ukjent, og det er for tidlig å si om 18-åringen var et tilfeldig offer, ifølge politiet. 17-åringen ble avhørt av politiet i Finnmark først mandag.

Politiet har også avhørt folk som har vært i kontakt med den drepte og den siktede, både like før hendelsen og også litt tilbake i tid, for å prøve å finne en relasjon mellom dem.

– Så langt kan vi ikke se at det har vært noen relasjon mellom dem, at de ikke kjente hverandre nærmest, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmarkpolitidistrikt til NRK før mandagens avhør.

Erkjenner ikke straffskyld

Forsvarer Vidar Zahl Arntzen vil ikke si noe om hvorfor 17-åringen nekter straffskyld. Foto: NRK

Den siktede afghaneren kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2015 og har midlertidig opphold.

Vidar Zahl Arntzen, som er 17-åringens forsvarer, sier at den siktede har samarbeidet med politiet i avhør.

– Han svarer på spørsmålene fra politiet, men hva innholdet er i svarene, det kan jeg ikke gå inn på.

Zahl Arntzen forteller at 17-åringen ikke erkjenner straffskyld for drapet på Håvard Pedersen (18), men sier han ikke kan gå inn på hvorfor.

Forsvareren sier han har registrert at det har vært en del snakk om hans klient i sosiale medier, men sier det ikke er noe han vil forfølge videre.

Zahl Arntzen forteller at den siktede er preget av den alvorlige siktelsen, men at han etter forholdene har det bra.

Den siktede er nå varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, samt forbud mot aviser og kringkasting.