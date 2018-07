Kollega av den drepte: – Jeg advarte kommunen for to uker siden

Håvard Pedersen (18) ble drept på jobb i Vadsø lørdag 14. juli. Foto: PRIVAT

I et innlegg på Facebook går en ansatt i Coop-butikken kraftig i rette med hjelpeapparatet i Vadsø kommune.

Han mener kommunen avfeide bekymringsmeldingen han kom med etter flere skremmende opplevelser med 17-åringen fra Afghanistan, som nå er siktet for knivdrapet i Vadsø lørdag kveld.

– Jeg ga beskjed til kommunen for to uker siden om at de måte passe på gutten. Han banker på dører og forstyrrer folk, og kommer i butikken og ser ut som en syk person, skriver drapsofferets kollega, som selv har utenlandsk bakgrunn.

Dette er Facebook-innlegget der en ansatt på Coop Extra i Vadsø beskriver sin kontakt med hjelpeapparatet om 17-åringen som nå er drapssiktet. Foto: Skjermdump fra Facebook

NRK har forsøkt å få kontakt med den butikkansatte, men han har så langt ikke besvart henvendelsen.

De øvrige ansatte i Coop kom fysisk uskadd fra hendelsen, og de blir i dag fulgt opp av kriseteamet i kommunen.

I kontakt med politiet

Politiet bekreftet i helgen at de hadde hatt kontakt med den 17 år gamle afghaneren to ganger i løpet av den siste måneden. Det var i forbindelse med det de kalte «plagsom oppførsel».

Unni Pedersen er leder ved Varanger politistasjonsdistrikt. Hun sier politiet er kjent med to hendelser:

– Den ene var 29. juni der han har fulgt etter en jente helt hjem og banket på verandadøra. Da var politiet på søk etter ham. Vi visste ikke på det tidspunktet hvem det var.

– En ny hendelse 30. juni ble fulgt opp av politiet. Vi ble kontaktet av miljøtjenesten. En jente var veldig utrygg på han som i dag er siktet.

Pedersen sier politiet tok en såkalt forebyggende samtale, som de gjør i slike tilfeller, er de blant annet forklarte at man ikke kan følge etter unge jenter.

– Miljøtjenesten overtok ansvaret for ham, og han skulle følges opp av miljøtjenesten og helsevesenet.

– Hva slags vurderinger gjorde politiet for å finne ut om han var til fare for andre?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Jeg har ikke oversikt over detaljene. Men vi kommer til å undersøke det nå. Vi kartlegger alt den siktede har gjort i forkant av hendelsen, og regner med vi vil finne ut flere detaljer.

– Vil dere vurdere kommunens arbeid med den siktede?

– Ikke på dette tidspunktet. Det er vanskelig for meg å uttale meg om det akkurat nå, sier Pedersen.

Nekter å kommentere

Fungerende ordfører i Vadsø, Otto Strand. Foto: NRK

Fungerende ordfører Otto Strand i Vadsø avviser konsekvent å kommentere alle forhold til kommunens oppfølging av 17-åringen. Han vil ikke si hva de har visst om tilstanden hans, og heller ikke avkrefte eller bekrefte at de mottok varselet som Håvard Pedersens kollega omtaler på Facebook.

– Dette dreier seg om personopplysninger, og det er forhold jeg ikke kan kommentere, sier Strand.