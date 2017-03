EU-parlamentet stemte ned krav om totalforbud mot oljeboring i Arktis

Ingen våget spå utfallet på forhånd, og det ble meldt om betydelige splittelser innad i partigruppene. Men til slutt ble det seier for Norge, som har kjempet i lettere panikk de siste ukene for å få strøket de mest kontroversielle formuleringene.

Det var en resolusjon om Arktis som kom opp til avstemning.

Hvor er Arktis? Det må defineres om et slikt vedtak skal fattes, mener aktørene som er imot forslaget som skal stemmes over i EU. Foto: FrankRamspott / Getty Images/iStockphoto

Stemte ned forbud

To steder i teksten ble det oppfordret til et framtidig forbud mot oljeboring i Arktis. Begge de to formuleringene ble nedstemt.

EU-parlamentet valgte likevel å beholde et krav om forbud mot oljeboring nord for iskanten. Også denne formuleringen har irritert norske aktører, selv om den er i samsvar med gjeldende norsk politikk.

Jobbet mot forslaget

Leder for Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes, sier politikerne frykter resultatet av møtet. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

De siste ukene har leder for Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes, den norske regjeringen og resten av det industrivennlige norske miljøet i Brussel jobbet på spreng for å forsøke å stoppe resolusjonstesten. For avgjørelsen vil stille krav om totalforbud mot utvinning av olje og gass i Arktis.

EU-parlamentets resolusjon er ikke bindende, men som en politisk meningsytring å regne.

NHO og LO er blant mange av aktørene som har jobbet mot forslaget. Det er spesielt de tre avsnittene i tekstforslaget om forbudet mot olje og gass som er problematisk for fagbevegelsen, sa Jørn Prangerød, næringspolitisk rådgiver i Fellesforbundet til NRK tidligere i uka.