Snart kan det bli bom stopp for oljeboring i Arktis

Leder for Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes, sier politikerne frykter resultatet av møtet. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– For dem som ønsker vern, er dette noe de kan bruke i sin påvirkning på norske politikere, sier leder for Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes. Kontoret er finansiert av fylkeskommunene i nord, for å fremme nordnorske interesser overfor EU.

De siste ukene har Haukanes, den norske regjeringen og resten av det industrivennlige norske miljøet i Brussel jobbet på spreng for å forsøke å stoppe resolusjonstesten. For avgjørelsen vil stille krav om totalforbud mot utvinning av olje og gass i Arktis.

Og selv om den ikke er juridisk bindende, kan den få store konsekvenser for Norge.

– Dette blir en politisk uttalelse fra parlamentet som vil bli liggende i systemet, og trukket fram i anledninger som kanskje ikke er bra for oss i framtiden, sier Haukanes.

Hvor er Arktis? Det må defineres om et slikt vedtak skal fattes, mener aktørene som er imot forslaget som skal stemmes over i EU. Foto: FrankRamspott / Getty Images/iStockphoto

– Må definere Arktis

NHO og LO er blant mange av aktørene som jobber mot forslaget. Det er spesielt de tre avsnittene i tekstforslaget om forbudet mot olje og gass som er problematisk for fagbevegelsen, sier Jørn Prangerød, næringspolitisk rådgiver i Fellesforbundet.

Men Arktis er stort, og hos norsk lobbybevegelse i Brussel er det en oppfatning av at EU-politikerne verken kjenner kart eller terreng.

– Et av problemene er at Arktis ikke er definert. Det er vanskelig å forholde seg til. Hvis man gjør det fra 62. breddegrad som i Norge, innebærer det at ti eksisterende olje- og gassfelt allerede er i Arktis, sier Prangerød.

Troa på seier

Bare dager etter at regjeringen har åpnet nye blokker, kan EU vedta en resolusjon som forplikter unionen til å jobbe internasjonalt for å forby arktisk olje.

Norge og EU er på kollisjonskurs, sier miljøorganisasjonen Bellona.

Fagansvarlig for Arktis i Bellona, Sigurd Enge, tror vedtaket blir fattet. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– EU har god kompetanse på dette, selv om norske politikere prøver å latterliggjøre EU og brer rykter om isbjørn i gatene. Sverige og Finland er en del av EU, og de vet hva de stemmer over og hva de foreslår, sier fagansvarlig for Arktis i Bellona, Sigurd Enge.

– Jeg tror norske politikere må ta dette mye mer på alvor, og heller legge opp til dialog med EU. For vi diskuterer også internt hvor grensa egentlig går.

Intenst lobbyarbeid har ført fram, og parlamentet skal nå vurdere om det skal være lov å gjøre endringer i den opprinnelige teksten – som mange aktører i Norge frykter.

– Vi har vunnet et slag nå, men vi har ikke vunnet krigen, for å si det på den måten, sier Haukanes på Brussel-kontoret.

– Vi skal ikke ta noe for gitt før det er stemt over, men jeg tror denne resolusjonen blir stemt gjennom, sier Bellonas Enge.