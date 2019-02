Brukte 53 millioner på nye kaianlegg – de er ennå ikke tatt i bruk

– Den var ferdig i februar. Nå skriver vi altså februar på nytt, og ennå er den ikke kommet i normal drift. Mildt sagt er det skandaløst, sier ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jacobsen, om det nye hurtigbåtanløpet i Akkarfjord på Sørøya.

Det er ikke det eneste nye hurtigbåtanløpet i regi av Finnmark fylkeskommune som har stått ubrukt i ett år. Innbyggerne på Altneset i Alta kommune venter også på å få tatt i bruk hurtigbåtkaia.

Hammerfest-ordfører Alf E. Jacobsen betegner kombikaiprosjektet i regi av Finnmark fylkeskommune som en skandale. Foto: Allan Klo / NRK

Det hele dreier seg om såkalte kombibåtkaier, en nyvinning som skulle gjøre det enklere å få kjøretøy på land i grisgrendte strøk. Budsjettet på de nye kaianleggene var på 53,5 millioner kroner, men foreløpig har ikke en eneste bil kjørt i land på dem.

Assisterende samferdselssjef i Finnmark, Jørgen Blix, har heller ikke oversikt over ekstrakostnadene på de mange utbedringene på kaianleggene.

– Fylkeskommunen er øverste ansvarlig. Vi har ikke lett etter syndebukk, for det er sikkert flere skyldige. Men når man bygger nye ting, så kan det skje uforutsette ting, sier Blix.

Assisterende samferdselssjef i Finnmark, Jørgen Blix, vil ikke fordele skyld ennå. Men han sier de har tatt lærdom av kaiprosjektene. Foto: Arnstein Jensen / NRK

Var ikke bygd for flo og fjære

Årsaken til den store forsinkelsen har vært er en rekke feil og mangler. Feil som det har tatt svært lang tid å løse.

På Altneset ble det på grunn av tidevannet for bratt å kjøre bilene opp fra hurtigbåten og over på land.

– Vi har her nordpå litt høy forskjell på flo og fjære, og det var det nok ikke tatt all verdens høyde for da de ble bygd, sier ekspeditør Knut Bergly på Altneset.

Ann Kristin Kvalsvik fra Akkarfjord er bygdas hurtigbåtekspeditør. Hun mer enn antyder at kaiprosjektet fremstår som lettere komisk.

– For meg virker det som om om noen sender ut avvik, mens det ikke er noen som følger dem opp, sier Kvalsvik som mener det er noe galt i kommunikasjonslinjene mellom byggherre og entreprenør.

Ann Kristin Kvalsvik fra Akkarfjord er bygdas hurtigbåtekspeditør. Hun mener kommunikasjonen i dette prosjektet er svært dårlig. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Entreprenørene vil ikke kommentere

Det er landets største norskeide leverandør av konsulenttjenester innen bygg og anlegg, HR Prosjekt, som har hatt det formelle byggeansvaret for hurtigbåtkaiene.

Ved selskapets kontor i Alta ønsker ingen å kommentere saken.

Det er Svolvær-selskapet Secora som har stått for selve byggingen og installasjonene. Daglig leder i selskapet, Bjørnulf Tverrå, ønsker ikke å la seg intervjue på radio eller TV, men sier til NRK at selskapet denne uken har sendt ut underleverandører for å utbedre feilene.

Tverrå var ikke klar over at kaiene fortsatt står ubrukt.

I Akkarfjord venter de fortsatt på å ta i bruk en kombibåtkai som Finnmark fylkeskommune har brukt mange millioner kroner på. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– En håpløs sak

Jørgen Blix og Finnmark fylkeskommune vil ikke fordele skyld ved de to sakene som Hammerfest-ordføreren betegner som en skandale.

– Vi har prøvd pushe så godt vi kan for å få utbedret de feilene som har vært, sier Blix, som innrømmer at ting har tatt lengre tid enn planlagt.

I dag diskuterer fylkeskommunen sluttoppgjøret med entreprenørene.

I Hammerfest forventer ordfører Jakobsen at noe skjer snarest.

– Det er jo en ganske håpløs sak. Jeg håper inderlig at politisk ledelse og administrasjon får det i drift. For når det går et år uten at det er i drift, så er det en skandale.