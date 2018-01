Bomtur til Canada skapte problemer i siste fase for FlyViking

Det skriver E24 i dag.

Det var like før nyåret sjokkbeskjeden fra FlyViking kom: Selskapet innstiller driften. Manglende økonomiske resultater, manglende tillit og flere andre grunner førte til at styret ønsket en styrt avvikling av selskapet.

I dag skriver nettavisen E24 om «bomturen som bidro til Fly Vikings fall». I november dro Ola Giæver selv til Canada for å hente selskapets fjerde fly. Meningen var at han selv skulle fly flyet tilbake til Norge, men etter han fant en alvorlig mangel på flyet – måtte han reise tilbake til hjemlandet som passasjer, ikke pilot.

– Flyet manglet en funksjon med «ground spoilers», som man er nødt til å ha for å fly på kortbanenettet i Norge, sier daglig leder Heine Richardsen i FlyViking til nettavisen E24.

Flyet manglet hos selve knappen inne hos pilot. Mangelen ville koste flere millioner kroner å fikse og dette skapte flere problemer for selskapet.

– Det flyet skulle brukes som reservefly, og når vi da ikke fikk det flyet på nesten et halvt år, og vi satt uten den kapasiteten i et halvt år, så mistet vi mye av produksjonen, sier Richardsen til E24.

Daglig leder Heine Richardsen har hatt mange utfordringer å håndtere som daglig leder i FlyViking. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Ugunstig, ikke avgjørende

Til NRK sier Richardsen at dette hadde ikke var avgjørende for avgjørelsen om å innstille driften i selskapet.

– Som jeg skrev i pressemeldingen før nyåret var det én av mange grunner. Det var ugunstig for oss, men ikke avgjørende, sier Richardsen til NRK.

Avviklingen av flyselskapet går nå etter planen, ifølge han. Siste flyvning skjer fortsatt 12. januar, men det er mange ting som fortsatt må på plass.

Blant annet jobber FlyViking med et regnestykke for tapte inntekter og har et krav overfor flyleverandøren Avmax, ifølge E24.

– Vi har et godt forhold til Avmax og vi vil ordne opp i dette på en ryddig måte, sier Richardsen til NRK.

Sjokkbeskjed

Han kommenterte så vidt bomturen til Canada tidligere på slutten av året i fjor, da pressemeldingen om innstillingen av driften kom.

– Vi har hatt større tekniske utfordringer med de tre første Dash 8–100 maskinene enn forventet. Dette har ført til mange kanselleringer og tap av kunder. Den fjerde maskinen var planlagt å settes i drift i november, men en vital funksjon manglet på flyet, sa Richardsen ifølge pressemeldingen.

Ola Giæver har vært sparsom med kommentarer siden den gang. Før nyåret kom han med følgende beskjed til NRK via tekstmelding:

«That which does not kill us, makes us stronger. Nytt år snart og nye muligheter! Godt nyttår folkens!»