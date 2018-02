Blir kalt forræder etter sammenslåingsvedtak: – Det hadde vært best om du ikke overlevde Utøya

– Jeg ble ganske satt ut da jeg fikk den mailen. Det kom en stor redsel i meg akkurat der og da. Kroppen gikk på en måte i alarmberedskap, noe som gjorde at jeg fikk tilbake de samme følelsene jeg hadde på Utøya 22. juli, sier Bech til NRK om e-posten som satte ham fullstendig ut.

– I forrige uke mottok jeg en e-post fra en anonym person om sammenslåingen. I mailen stod det at jeg var en forræder og dårlig forhandler. Den anonyme personen avsluttet med at det hadde vært best for alle parter om jeg ikke overlevde Utøya – og at det var synd at Breivik ikke greide å sikte bedre, skriver Bech på sin Facebook-konto.

Den unge Arbeiderparti-politikeren overlevde Utøya-massakren i 2011. Han fikk store skuddskader og var gjennom seks operasjoner i etterkant.

Bech har også vært profilert på grunn av sin åpenhet om psykiske vansker. Han har også fortalt om faren sin, som tok selvmord.

Støttet Vassvik

I utgangspunktet var Tarjei Jensen Bech motstander av at Finnmark skulle slå seg sammen med Troms. Men etter at partene ble enige om en sammenslåingsavtale tidligere i februar, stilte Bech seg bak forhandlingsresultatet.

Han har også støttet fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) etter at hun fikk mye kritikk for forhandlingsresultatet.

– Personen som har sendt meg e-posten, mener at jeg har dolket Finnmark i ryggen. Det er i hvert fall slik jeg tolker det, sier Bech til NRK.

Trakassering, sjikanering og hets

Siden i fjor har Tarjei Jensen Bech vært fylkesvaraordfører i Finnmark. Men han har altså ikke vært med i selve forhandlingene med Troms, som Finnmark skal slå seg sammen med fra 1. januar 2020.

– Jeg elsker fylket mitt, Finnmark, og det å drive med politikk. Men de siste ukene har det ikke vært særlig gøy, spesielt ikke etter at avtalen med Troms ble skrevet under. For meg har det blitt en skremmende opplevelse da jeg har sett, hørt og opplevd trakassering, sjikanering og hets som jeg aldri har sett maken til. Det skremmer meg, skriver Bech videre.

Han har så langt ikke anmeldt eposten.

– Jeg har vært i kontakt med en jurist. Slik jeg kjenner det, er det ikke nødvendigvis ulovlig å sende slike eposter. Men kommer det flere, så må jeg vurdere hva skal jeg gjøre, sier Ap-politikeren til NRK.