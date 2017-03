Barn trues på skolebussen: – Vi har jobbet med dette i lang tid

– Det er mange elever som skal til samme plass, og da er det ganske naturlig at det oppstår litt ekstra problemer. Men vi hadde sett for oss at dette skulle stoppe etter en stund, noe det ikke har gjort, sier fagleder ved skolen, Arne Leikvoll.

Som NRK omtalte onsdag, har elevene i Vadsø opplevd vold og trusler på skolebussen det siste halvannet året. Episodene startet etter at den nye barneskolen ble tatt i bruk. Med den nye skolen ble det en helt ny transport.

Foreldrene NRK har pratet med, beskriver episoder som slåsskamper, biting, kasting av mat på hverandre, mobbing og drapstrusler fra medelever. Ungene kommer gråtende hjem fra skolebussen, og flere foreldre lar ikke barna bruke transporttilbudet.

Onsdag valgte to politifolk å troppe opp på skolebussen.

– Vi snakket med elevene som lager mest bråk, og vi skal ta en prat med foreldrene også. I dagene fremover skal vi både være med på morgenen og ettermiddagen, sier politioverbetjent Halgeir Rushfeldt til iFinnmark.

– I forskriftene står det at vi har ansvar fra bussholdeplass til skolen, mens busselskapet har ansvar for at det er trygt på bussen, sier Arne Leikvoll, fagleder ved Vadsø barneskole. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Det har vært slagsmål, skittkasting, og regelrett mobbing av elever Pappa Ørjan Gundersen

Etterspør foreldrene

– Vi har jobbet med dette i lang tid. Det er alvorlig at barna ikke føler seg trygg på skolen, og at noen blir plaget, sier Leikvoll.

Han skulle ønske foreldrene var mer på banen og fortalte elevene hvordan de skal oppføre seg. Han oppfordrer også foreldrene til å ta en tur med skolebussen, for å se hva som faktisk foregår.

Skolen har bedt busselskapet bortvise de bråkete elevene. For det er delt ansvar mellom kommunen og Boreal å sikre at ungene føler seg trygge på skolebussen, mener Leikvoll.

– Vi forsøker å få bussjåførene til å kartlegge hvilke elever som er delaktig i bråket. Hvem som har ansvaret har vi ikke definert. Men vi har påtatt oss ansvar med å sette inn en vakt som skal beholde roen på bussen, sier Leikvoll.

Driftsleder i Boreal buss, Steinar Johnsen sier busselskapet gjerne hjelper til. Men han er tydelig på at det er skolen og foreldrene som har ansvar for ungene.

– Det er de som må få ungene til å forstå hva de holder på med, og at de ikke kan være så stygge med hverandre, sier Johnsen.

Ungene opplever å bli trakassert, det blir sagt stygge ord, de har blitt slått og bitt, og kastet mat på Mamma Anne Moen

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad var ikke kjent med problemene på skolebussen før NRK skrev om den. Foto: Maria Borch Mietinen, Finnmark fylke

Ukjent med problemet

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, sier det er helt uholdbart at elevene blir utsatt for slik trakassering. Han mener dette er en sak man må klare å løse.

– Denne problemstillingen var ikke kjent for meg før i dag, men jeg har orientert meg og kommer til å følge opp dette internt. Her må vi se på hva som er gjort, og om det er noe som kan gjøres annerledes. Vi vil også se på om det er noe vi kan og skal gjøre fra fylket sin side, vi vil selvfølgelig bidra, sier Sjåstad.