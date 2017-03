Skolebussen har blitt skrekken selv: – Drapstrusler, slagsmål, biting og mobbing

– Forholdene på bussen har vært under enhver kritikk. Det har vært slagsmål, skittkasting, og regelrett mobbing av elever. Slåsskampene har ført til at barn har blitt slått til blods, forteller Ørjan Gundersen.

Han er far til to av barna som tar skolebussen i Vadsø. Han forteller at det er under sterk tvil at han lar dem ta den.

– Når bussen har vært overfylt har enkelte elever blitt dratt ut av bussen på holdeplasser de ikke skal av. Flere ganger har våre barn kommet gråtende hjem, de vil ikke ta bussen, sier pappaen.

På grunn av forholdene er det et fåtall av elevene som bor utenfor Vadsø som velger å ta den.

– På en normal dag skal det være mellom 15 og 25 elever på den. I perioder har det vært så ille at det har vært under fem. Da må foreldrene lage alternative løsninger for å kjøre og hente.

Anne Moen fra Golnes sier hun bruker mye tid på å være bekymret og grue seg til å høre hvordan barna har hatt det på skolebussen. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Kastet mat på

Anne Moen er en av foreldrene som kjører de tre barna sine til skolen. Men hjem er ungene avhengig av bussen.

Ungene opplever å bli trakassert, det blir sagt stygge ord, de har blitt slått og bitt, og kastet mat på Mamma Anne Moen

Moen sier det er «like spennende» å komme hjem hver dag for å høre hvordan det har gått på bussen.

– Etter jul ble den ene sønnen min drapstruet. Det har vært mye voldsutøvelser, slåssing og truing som gjør at ungene ikke har det bra, og da har ikke jeg det bra heller.

Drapstruet sjåføren

Driftsleder i Boreal buss, Steinar Johnsen, sier de har hatt flere møter med barneskolen i Vadsø der de har orientert om situasjonen.

– Det er en uholdbar situasjon både for ungene og for sjåføren ikke minst, som skal gjennomføre skoletransport med bussen på en sikker og skikkelig måte. Det kan bli vanskelig når det utvikler seg til såpass mye konflikter og uro som det har vært på den ruten.

Det har også vært situasjoner rettet mot sjåførene, forteller driftslederen.

– Språkbruken og trusler om at de faktisk skal ta deg av dage om du ikke er snill. Det er klart vi er nødt til å følge dette opp mot skolen, og det har vi gjort, sier Johnsen.

Arne Leikvoll er fagleder ved Vadsø barneskole. Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Vi har prøvd det meste Fagleder Arne Leikvoll ved Vadsø barneskole

Har forsøkt

Vadsø barneskole har forsøkt en rekke tiltak for å få bukt med bråket, blant annet satt inn personale til å følge barna på bussen. De har også kjørt bussregelkurs, og satt inn egen vakt på bussen. Men bemanningssituasjonen har gjort at det ikke alle dager er mulig, sier fagleder Arne Leikvoll.

– Vi har også hatt politiet på bussen. Så vi har prøvd det meste, sier han.