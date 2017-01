Barentshavet på agendaen i Det hvite hus

13 millioner sider med nedgraderte CIA-dokumenter er nå offentlig tilgjengelig på CIA sin egen nettside.

Dette gjelder blant annet daglige orienterer CIA holdt for den amerikanske presidenten.

Høyt på agendaen

En NATO-øvelse i Barentshavet og Atlanterhavet er høyt på dagsorden på det daglige møtet mellom president Richard Nixon og CIA 12. september 1972.

Her er et utdrag fra et notat fra CIA om saken:

«Siden april 1970 har det vært åtte sovjetiske flytokt til Cuba, men dette er første gang det blir gjennomført tokt ut fra Cuba. Flyvningene ser ut til å være en del av koordinert sovjetisk etterretning mot NATO-styrker som er på vei til en ukes øvelses i Norskehavet og Barentshavet.»

NÆR Norge: De fleste av den sovjetiske og russiske marinens ubåter hadde og har base på Kolahalvøya. Foto: AP

Nye atomubåter

Nordområdene er igjen på agendaen på det daglige møtet mellom CIA og president Richard Nixon 27. april 1973. Også denne orienteringen med overskrift «For the president only» er stemplet «Top Secret».

Her heter det:

« Russerne utvikler videre sin flåte med D-class ubåter med 12 SS-NX-8-raketter med en rekkevidde på 4,300 nautiske mil.»

«Tidligere denne måneden er en av to slike ubåter sjøsatt i fjor observert i Barentshavet, om lag 55 miles (88 kilometer) fra sin base på Kola.»

«Ubåten observert i Barentshavet er antatt vil snart starte sine rakettoppskytninger for å trene opp personell, og kan starte ordinære tokt før slutten av dette året.»

Høyt på dagsorden

De nylig frigitte daglige orienteringene for den amerikanske presidenten er bare litt av CIA-dokumentene som nå er lett tilgjengelig.

Mange av dem vil fortsatt være kraftig sensurert. Etterretningsbyrået har tidligere uttalt at det er usikkert når arbeidet vil være ferdig, men at alt skal havne på internett.

Dette er interessant fra et norsk perspektiv, og vil fylle ut deler av vår egen historie, som ikke tidligere har vært kjent om viktigheten av vårt eget nærområde.

For eksempel var det 4. januar 1974 fire saker på det daglige møtet mellom CIA og Richard Nixon. Det var Kambodsja, Midtøsten, Rhodesia og kapasiteten til den sovjetiske marinen.

13 millioner sider med nedgraderte CIA-dokumenter er nå offentlige. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Den russiske Nordflåten med hovedkvarter ved Murmansk er den viktigste. Styrkeforholdet mellom Sovjetunionen og Nato ble gjennomgått i detalj. Her heter det blant annet:

«Sovjet prøver å sikre at deres atomubåter med interkontinentale raketter ikke blir slått ut på flere måter. De lager tunneler nær basene egnet for å beskytte ubåtene og har også bygd ubåter som ser ut som atomubåter med interkontinentale raketter trolig for å skjule egentlig styrke under kriser eller for å unngå at Nato ødelegger atomubåter med interkontinentale raketter».

I 1988 lister CIA opp tre hovedoppgaver for sovjetiske styrker for kamper i nord:

– Beskytte egne atomubåter med interkontinentale raketter

– Forsvar mot vestlige angrep mot sentrale deler av Sovjetunionen

– Gjennomføre militære operasjoner i Barentshavet, Norskehavet og i Finland og Norge. En primær oppgave å kunne ta kontroll over områder i Nord-Norge, spesielt flyplasser og havner.