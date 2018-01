Arctic Race of Norway kolliderer med stort kvinneritt

Det så mørkt ut i desember da det ble klart at Arctic Race of Norway (ARN) skulle gå samtidig som sykkel-EM fra 8. til 12. august.

Mandag ble det endelig klart at rittet blir forskyvet med én uke. Det blir dermed arrangert 16. til 19. august i stedet. Nøyaktig samme tidspunkt som det profilerte verdensturrittet Ladies Tour of Norway (LToN) i Østfold.

Fordi ARN ikke har en dameklasse, blir det ikke rift om syklistene mellom de to rittene, men det kunne fort blitt rift om sendetiden – fordi begge rittene har avtale med TV 2.

Men en avtale mellom rittarrangørene skal gjøre dette til en fordel for begge parter, ifølge arrangørene.

Knut-Erik Dybdal fikk et problem da EM ble flyttet til samme helg som Arctic Tour of Norway var planlagt. Løsningen ble å flytte rittet én uke senere. Foto: Terje Pedersen, ANB / Avisenes Nyhetsbyrå

– Det er ingenting som er ofret her. I utgangspunktet er dette uproblematisk, sier Knut-Erik Dybdal, daglig leder for Arctic Race of Norway.

– Bra for begge

Det bekrefter rittdirektør Roy Moberg i Ladies Tour of Norway.

– Etter at ARN fikk et problem som følge av kollisjonen med EM, henvendte de seg til oss, og vi har nå fått en løsning som er god for begge parter, sier Moberg.

Sara Olsson og Emilie Moberg som ambassadører for Ladies Tour of Norway i 2016. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Han legger til at kvinnerittet fra før hadde en ganske tydelig avtale med TV 2 om at rittet hver dag skal få to timer sendetid på hovedkanalen. At ARN skal ha sendetid i samme periode går ikke ut over dette, sier Moberg.

– Til sammen blir det heller fem-seks timer sykling på TV 2 hver dag. Så vi stiller oss utelukkende positive til samarbeidet.

Han er også klar på at han unner ARN et så godt startfelt som mulig.

Roy Moberg er daglig leder i Ladies Tour of Norway. Han ser ingen problemer med at rittet deres går samme uken som Arctic Race of Norway. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Alt blir vist på TV

For TV 2 har det blitt litt av en kabal å løse utfordringen med å sende to sykkelritt som går samtidig. Men prosjektleder for sykkel i TV 2, Jan Solvang, lover at begge rittene vil bli sendt på hovedkanalen.

De har planen klar:

– Prologen i Ladies Tour of Norway torsdag blir ikke sendt, blant annet på grunn av det økonomiske. Fredag er det tidlig målgang for ARN i Finnmark og vi setter over til Østfold like etter, sier han.

– Lørdag og søndag blir det omvendt. Da er det Ladies Tour of Norway som er tidlig ute, slik at vi rekker å sende begge. Alt blir vist av alt – på hovedkanalen.