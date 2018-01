Alene i snøstormen i 42 timer: – Mistet aldri håpet

Tirsdag morgen ble han endelig funnet, om lag ett døgn etter at han utløste nødpeilesenderen sin fra et punkt i fjellområdet mellom Alta og Kautokeino. Totalt hadde det gått 42 timer siden han forstod han var i trøbbel.

NRK møtte Kjell-Harald Myrseth på helsesenteret i Alta tirsdag ettermiddag. Han var da svært sliten, men i god form forholdene tatt i betraktning.

– Da jeg først kom i denne situasjonen kunne jeg neppe ha gjort noe annerledes. Da vinden steg fra kuling til full storm søndag formiddag, var jeg ved et veldig steinete område. Det handlet om å finne en snøskavl og grave en snøhule, forklarer Myrseth.

Kjell Harald Myrseth var trøtt og sliten da han møtte NRK tirsdag ettermiddag. Han håper å komme seg på føttene igjen i løpet av et par dager. Myrseth skal da på pub med noen kompiser i Alta, byen der han til daglig er student. Foto: Eskil Wie Furunes

Peileren reddet ham

Etter at både den første og den andre snøhulen ble ødelagt av den sterke vinden, valgte Myrseth å utløse nødpeilesenderen sin. Deretter gravde han ytterligere tre huler, uten mer hell. Da Myrseth endelig ble funnet tirsdag morgen lå han mellom hundene og pulken.

– Nødpeileren reddet mest sannsynlig livet mitt. Men selv om det tok sin tid før hjelpen kom, vurderte jeg aldri å gi opp. Jeg mistet heller aldri håpet.

Kjell Harald Myrseth (til høyre) var på skitur sammen med kompisen Lasse W. Kornmo. Men kompisen måtte bryte turen nyttårsaften. Foto: Privat

– Jeg tenkte hele tiden hva som skulle bli mitt neste trekk. For eksempel hadde jeg en plan om å spenne på meg skiene og følge medvinden, om ikke annet for å holde varmen. Alternativt kunne jeg reise meg og bare gå frem og tilbake, forteller Myrseth, som fylte 26 år søndag – samme dag han kom i trøbbel.

Myrseth takker alle som har bidratt i søket etter han. Men han er ikke skremt fra å ta ut på lignende turer senere. Nettopp tanken på alle fremtidsplanene var med på å holde motet hans oppe.

– Men målet for denne turen var jo en slags pub til pub-runde på ski. Turens endemål var her i Alta. Så når jeg kommer ut fra helsesenteret skal jeg ta med meg noen kompiser på pub, smiler Myrseth.

Mannskaper fra Sivilforsvaret rigger opp på basen for redningsaksjonen i Eibydalen tirsdag formiddag. Foto: Marte Lindi / NRK

– Aldri så krevende

Innsatsleder Håvard Martinsen ledet leteaksjonen hele tirsdag fram til kvelden, og forteller om en svært krevende jobb for mannskapene.

Snøen pakka seg inn i skuterne så de stoppet, og når det i tillegg var svært kraftig vind, ble redningsjobben svært vanskelig.

– Jeg har aldri vært med og ledet en leteaksjon som har vært så krevende med tanke på været. Vi har møtt på utfordringer som vi ikke har klart å komme oss gjennom på grunn av en massiv vegg som møter letemannskapene ute. Det er en ny erfaring, og vi må hele tida prøve å finne løsning på problemene som vi står overfor og gjør det beste ut fra situasjonen.

Innsatsleder Håvard Martinsen fra politiet i Alta, forteller at dette har vært den mest krevende redningsaksjonen han har ledet. Foto: Marte Lindi / NRK

De to hundene i Kjell-Harald Myrseth sitt følge ble i utgangspunktet med tilbake da Myrseth ble hentet av hjelpemannskapet. Men under hjemturen forsvant de. Myrseth sa til NRK i ettermiddag at han håper hundene har vendt tilbake til der de ble plukket opp av hjelpemannskapet, slik han finne dem igjen senere.